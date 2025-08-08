CG Crime: कांवड़िए बनकर पश्चिम बंगाल और झारखंड में पुलिस ने मारा छापा, मोबाइल चुराकर फोनपे से बैंक खाता खाली करने वाले चार गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, पिछले दिनों गुढ़ियारी और तेलीबांधा में सब्जी बाजार में मोबाइल चोरी की घटना हुई थी। मोबाइल चुराने के बाद फोनपे के जरिए पीड़ितों के बैंक खाते से पूरी रकम निकाल ली थी। इसकी शिकायत पर दोनों थाने में अलग-अलग मामले दर्ज हुए थे। इसकी जांच के दौरान आरोपियों ने जिन बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया था। उन बैंक खातों और मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने साहेबगंज से देवा उर्फ देव कुमार महतो, कन्हैया कुमार मंडल, विष्णु कुमार मंडल और पश्चिम बंगाल से ओम प्रकाश ठाकुर को गिरफ्तार किया। इससे पहले विकास महतो, यासीन कुरैशी, शेख सुलेमान उर्फ राजन, अंकित शर्मा, सोनू कुमार मंडल, पिंटू कुमार मोहले को गिरतार किया था।