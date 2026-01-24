Police Transfer: नए एसपी के आते ही बड़ा फेरबदल, 90 से अधिक पुलिसकर्मी हुए इधर से उधर, देखें लिस्ट

Police Transfer: छत्तीसगढ़ में इन दिनों तबादलों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांकेर जिले में नए पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना के बाद पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक द्वारा तबादला आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है।