Political.. प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर गरमाई सियासत, कलह पर तंज कसा

चौबे ने दावा किया कि अगर कोई 2028 में फिर से सरकार बना सकता है, तो वह केवल भूपेश बघेल ही हैं। वहीं, दूसरी ओर डिप्टी सीएम अरुण साव ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कलह पर तंज कसा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर बघेल का हाथ मजबूत करना होगा। जिस तरह 2013 से 2018 के बीच कार्यकर्ताओं ने मिलकर भाजपा की 15 साल की सत्ता को खत्म किया था, उसी तरह आने वाले समय में भी मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि बघेल ही ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। इसी कारण उन्हें और उनके परिवार को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।