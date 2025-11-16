स्टेशन पर प्री-पेड बूथ बना शो-पीस, यातायात व GRP की अनदेखी, ऑटो चालकों की मनमानी चरम पर…

ऑटो चालक यात्रियों के ट्रेन से उतरते ही परिसर में उन्हें घेर लेते हैं और ज्यादा किराए की डिमांड करते हैं। तीन किलोमीटर दूरी तक जाने के लिए ऑटो वाले 80 से 100 रुपए की मांग करते हैं। वहीं सात किलोमीटर की दूरी के लिए 200 से 225 रुपए तक किराया मांगते हैं। यात्रियों की शिकायत मिलने पर जब पत्रिका ने इसकी पड़ताल की तो ऑटो चालकों द्वारा यात्रियों से ज्यादा किराया वसूल किए जाने की बात सामने आई।