स्टेशन पर प्री-पेड बूथ बना शो-पीस, यातायात व GRP की अनदेखी, ऑटो चालकों की मनमानी चरम पर…

CG News: ऑटो चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। यहां प्री-पेड बूथ होने के बाद भी ऑटो चालक यात्रियों से तय रेट से ज्यादा किराया ले रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 16, 2025

स्टेशन पर प्री-पेड बूथ बना शो-पीस, यातायात व GRP की अनदेखी, ऑटो चालकों की मनमानी चरम पर...(photo-patrika)

स्टेशन पर प्री-पेड बूथ बना शो-पीस, यातायात व GRP की अनदेखी, ऑटो चालकों की मनमानी चरम पर...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर में खड़े रहने वाले ऑटो चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। यहां प्री-पेड बूथ होने के बाद भी ऑटो चालक यात्रियों से तय रेट से ज्यादा किराया ले रहे हैं। कई ऑटो चालक किराए को लेकर यात्रियों से अभद्रता भी कर रहे हैं।

ऑटो चालक यात्रियों के ट्रेन से उतरते ही परिसर में उन्हें घेर लेते हैं और ज्यादा किराए की डिमांड करते हैं। तीन किलोमीटर दूरी तक जाने के लिए ऑटो वाले 80 से 100 रुपए की मांग करते हैं। वहीं सात किलोमीटर की दूरी के लिए 200 से 225 रुपए तक किराया मांगते हैं। यात्रियों की शिकायत मिलने पर जब पत्रिका ने इसकी पड़ताल की तो ऑटो चालकों द्वारा यात्रियों से ज्यादा किराया वसूल किए जाने की बात सामने आई।

CG News: यह है रेट लिस्ट

स्थान दिन रात

  • अग्रसेन चौक 60 75
  • आंबेडकर चौक 60 75
  • अवंती बाई चौक 100 120
  • अनुपम नगर 120 150
  • डीडी नगर 120 150
  • इंद्रप्रस्थ कॉलोनी 200 240
  • उरकुरा 190 230
  • टाटीबंध 130 150
  • तेलीबांधा 100 120
  • बुढापार 100 120

गाड़ी निकालने की होगी व्यवस्था

जीआरपी एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि चेन बनाकर रेलवे स्टेशन की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जाएगा। इसमें गुरुद्वारे के सामने गेट से ही गाड़ी की एंट्री होगी और फाफाडीह ओर छोर से गाड़ियां बाहर निकलेंगी। वर्तमान में दोनों गेट उसी तरीके से बने हैं, पर नियम का पालन नहीं हो रहा।

वहीं अंदर परिसर में कहीं भी गाड़ी खड़ी करना मना होगा। गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए जीआरपी, आरपीएफ, जिला पुलिस, आरटीओ और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की मदद ली जाएगी।

टाटीबंध- स्टेशन से दूरी लगभग 7 किमी

रिपोर्टर- टाटीबंध जाना है, कितना किराया लगेगा ?

ऑटो चालक- टाटीबंध में कहां जाना है, अकेले हो।

रिपोर्टर- हां

ऑटो चालक- 225 रुपए लगेंगे।

इंद्रप्रस्थ कॉलोनी- स्टेशन से दूरी 7.2 किमी

रिपोर्टर- इंद्रप्रस्थ जाना है, कितना लगेगा?

ऑटो चालक- 260 रुपए लगेंगे।

रिपोर्टर- लेकिन रेट लिस्ट में तो कम रेट है?

ऑटो चालक- आपकी मर्जी हैे चलना है तो चलो।

आंबेडकर अस्पताल- स्टेशन से दूरी 3 किमी

रिपोर्टर- आंबेडकर अस्पताल जाना है? कितने रुपए लगेंगे?

ऑटो चालक- 80 रुपए लगेंगे। इससे कम किराए में नहीं जाएंगे।

रायपुर के जीआरपी एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने कहा की प्री पेड बूथ को जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं स्टेशन की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जीआरपी, आरपीएफ और ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम करेगी।

Updated on:

16 Nov 2025 02:09 pm

Published on:

16 Nov 2025 02:08 pm

स्टेशन पर प्री-पेड बूथ बना शो-पीस, यातायात व GRP की अनदेखी, ऑटो चालकों की मनमानी चरम पर…

