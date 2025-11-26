Pm Modi in CG: छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी, नवा रायपुर में दो रात और तीन दिन रहेंगे पीएम और शाह

Pm Modi in CG: छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रही डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान 28 से 30 नवंबर यानी तीन दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। यह कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसमें शामिल हो रहे देश के सभी राज्यों के डीजीपी, आईजी सहित गृह मंत्रालय और अन्य विभागों के आला अधिकारियों को प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन 30 नवंबर को संबोधित करेंगे।