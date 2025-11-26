Patrika LogoSwitch to English

Pm Modi in CG: छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी, नवा रायपुर में दो रात और तीन दिन रहेंगे पीएम और शाह

यह कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसमें शामिल हो रहे देश के सभी राज्यों के डीजीपी, आईजी सहित गृह मंत्रालय और अन्य विभागों के आला अधिकारियों को प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन 30 नवंबर को संबोधित करेंगे।

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 26, 2025

Pm Modi in CG: छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी, नवा रायपुर में दो रात और तीन दिन रहेंगे पीएम और अमित शाह

अमित शाह और पीएम मोदी (photo Patrika )

Pm Modi in CG: छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रही डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान 28 से 30 नवंबर यानी तीन दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। यह कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसमें शामिल हो रहे देश के सभी राज्यों के डीजीपी, आईजी सहित गृह मंत्रालय और अन्य विभागों के आला अधिकारियों को प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन 30 नवंबर को संबोधित करेंगे।

पीएम मोदी कहां रुकेंगे इसकी अधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन चर्चा है कि वह नवा रायपुर में किसी होटल या फिर विधानसभा अध्यक्ष के लिए बनाए गए नए बंगले में रुक सकते हैं। उनके राजभवन में भी ठहरने की संभावना है।

भाजपा कार्यालय आएंगे कि नहीं, इस पर संशय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर आएंगे कि नहीं इस पर भी संशय है। हालांकि प्रदेश भाजपा ने इसकी अनुमति के लिए पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक पार्टी को पीएमओ की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं, भाजपा अपने स्तर पर पीएम के स्वागत की तैयारी कर रही है।

गृहमंत्री करेंगे उद्घाटन, पीएम करेंगे समापन

जानकारी के अनुसार डीजीपी कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। अंतिम दिन 30 नवंबर को पीएम मोदी समापन भाषण देंगे।

Updated on:

26 Nov 2025 03:03 pm

Published on:

26 Nov 2025 03:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Pm Modi in CG: छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी, नवा रायपुर में दो रात और तीन दिन रहेंगे पीएम और शाह

