Pm Modi in CG: छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी, नवा रायपुर में दो रात और तीन दिन रहेंगे पीएम और शाह

अमित शाह और पीएम मोदी (photo Patrika )
Pm Modi in CG: छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रही डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान 28 से 30 नवंबर यानी तीन दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। यह कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसमें शामिल हो रहे देश के सभी राज्यों के डीजीपी, आईजी सहित गृह मंत्रालय और अन्य विभागों के आला अधिकारियों को प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन 30 नवंबर को संबोधित करेंगे।
पीएम मोदी कहां रुकेंगे इसकी अधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन चर्चा है कि वह नवा रायपुर में किसी होटल या फिर विधानसभा अध्यक्ष के लिए बनाए गए नए बंगले में रुक सकते हैं। उनके राजभवन में भी ठहरने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर आएंगे कि नहीं इस पर भी संशय है। हालांकि प्रदेश भाजपा ने इसकी अनुमति के लिए पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक पार्टी को पीएमओ की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं, भाजपा अपने स्तर पर पीएम के स्वागत की तैयारी कर रही है।
जानकारी के अनुसार डीजीपी कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। अंतिम दिन 30 नवंबर को पीएम मोदी समापन भाषण देंगे।
