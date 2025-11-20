रायपुर में 7 दिसंबर को महाआंदोलन की तैयारी, करणी सेना अध्यक्ष बोले- बोले क्षत्रिय लाठी-डंडा लेकर पहुंचे

वर्ष 2006 से हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसमें हत्या से लेकर हत्या की कोशिश, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, अवैध हथियार रखने आदि का मामला है। इसी तरह रोहित के खिलाफ भी हत्या की कोशिश, अपहरण, दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य आदि के मामले दर्ज हैं। अब तक 28 केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक दोनों भाइयों पर जिलाबदर की कार्रवाई नहीं की है। आमतौर पर चुनाव के समय आदतन बदमाश और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस करती है, लेकिन दोनों आरोपियों के खिलाफ आज तक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी नहीं की गई है, जबकि अन्य बदमाशों के खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है।