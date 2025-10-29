Public Holiday: 1 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज

Public Holiday: स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर को अवकाश घोषित किया है। इसे लेकर आदेश जारी हो गया है। बता दें कि हाल ही में दिवाली और छठ की छुट्टी खत्म हुई है। वहीं अब 1 नवंबर यानी शनिवार को छुट्टी मिलने से बच्चों की मौज ही मौज हो गई। ( CG News) आदेश के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने आज शुक्रवार को आदेश जारी किया।