Public Holiday: 1 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज

Public Holiday: दिवाली और छठ की छुट्टी के बाद स्कूली बच्चों के लिए एक और छुट्टी का ऐलान हुआ है।1 नवंबर को सरकारी दफ्तर भी बदं रहेंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है…

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Oct 29, 2025

Public Holiday in chhattisgarh

Public Holiday : 1 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान ( Photo - Patrika Create )

Public Holiday: स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर को अवकाश घोषित किया है। इसे लेकर आदेश जारी हो गया है। बता दें कि हाल ही में दिवाली और छठ की छुट्टी खत्म हुई है। वहीं अब 1 नवंबर यानी शनिवार को छुट्टी मिलने से बच्चों की मौज ही मौज हो गई। ( CG News) आदेश के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने आज शुक्रवार को आदेश जारी किया।

Public Holiday: बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर

जारी आदेश के अनुसार, शनिवार, 1 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। जीएडी के आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह अवकाश स्थानीय/सामान्य अवकाश के रूप में लागू होगा। राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हालांकि बैंक खुले रहेंगे।

छत्तीसगढ़ मना रहा अपना 25वां स्थापना दिवस

गौरतलब है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसे रजत जयंती वर्ष के रूप में पूरे राज्य में विशेष उत्सवों के साथ मनाया जा रहा है। सरकार ने स्कूल-कॉलेजों में अवकाश घोषित कर छात्रों को राज्योत्सव समारोहों में भाग लेने और प्रदेश की संस्कृति और गौरव से जुड़ने का अवसर देने की बात कही है।

राज्योत्सव में 200 से ज्यादा शिक्षक देंगे ड्यूटी, 1,426 स्कूल होंगे प्रभावित

200 सरकारी शिक्षक पढ़ाना छोड़कर राज्योत्सव में ड्यूटी देंगे। ऐसे ही अपार आईडी, कई अभियानों में शिक्षक अध्यापन की मूल जिम्मेदारी को पूरा करने के बजाय कई प्रशासनिक कार्यों में लगे हैं। जिले में कुल 1,426 शासकीय स्कूल हैं, जिनमें 5 लाख 27 हजार छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। अभी प्राथमिक से लेकर हायर सेकंडरी स्कूलों तक लगभग 36 ऐप्स और पोर्टल चल रहे हैं।

Published on:

29 Oct 2025 02:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Public Holiday: 1 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज

