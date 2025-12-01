Public News... 5 मोबाइल यूटीएस होने के बाद भी टीटीई नहीं दे पा रहे टिकट, लग रही कतार

अधिकारियों के निरीक्षण की सूचना मिलते ही स्टेशन परिसर चमकने लगता है, लेकिन उनके जाते ही हालत जस के तस हो जाते हैं। वहीं, प्लेटफार्म 1 से लगे, ए 1 में जहां (सैलून व इंजन रखे होते हैं। वहां कई दिनों तक सफाई ही नहीं होती है, स्थिति ऐसी है कि नाली के जैसे यहां बदबू आने से यात्री परेशान हैं। सफाईकर्मी अन्य जगह काम चलाऊ सफाई तो कर देते हैं, लेकिन इस जगह झांकने भी नहीं जाते। वहीं स्टेशन में हाई अलर्ट होने के बावजूद एक दिन प्लेटफार्म में कचरे के डिब्बे के पास ब्लैक पॉलीथीन में कचरों का ढेर दिनभर पड़ा रहा, लेकिन सफाई व्यवस्था इतनी ठप है कि इसे फेंकने वाला कोई नहीं था।