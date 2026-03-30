Public News: सिंगल यूज प्लास्टिक कागजों में सख्त, ग्राउंड में पस्त

इस साल की शुरुआत में ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा) ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी बनाने राज्य के सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर सख्त निर्देश दिए थे। निकायों को केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने तथा हर माह की गई कार्रवाई की रिपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 को भेजने कहा गया था। परिपत्र में स्वच्छता दीदियों के माध्यम से डोर-टू-डोर नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों के बारे में जागरूक करने, बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर अभियान चलाने और आर्थिक दण्ड का प्रावधान लागू करने के निर्देश दिए गए थे।