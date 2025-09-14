Public News: 20 घंटे तक लगातार चला मेन राइजिंग पाइप का लीकेज सुधारने का काम

फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र लगातार मौके पर मॉनिटरिंग करते रहे। 1400 एमएम व्यास की मोटी इस मेन राइजिंग पाइप लाइन से ही 150 और 80 एमएलडी का प्लांट भरता है, जो खाली रहा। इससे 32 टंकियों से शहर के लगभग 10 लाख की आबादी को शाम को मामूली पानी मिल पाया। हालांकि निगम की पूरी टीम टैंकरों के अलावा शहर के 22 बोरवेल से आपूर्ति करने की व्यवस्था बनाई। लेकिन, राहत की बात यह रही कि शुक्रवार शाम के समय टंकियों को भर लिया था, इसलिए सुबह लोगों के घरों में जलापूर्ति सामान्य हुई। फरेंद्र ने बताया कि शुक्रवार को रात 9 बजे से पूरी टीम लीकेज को सुधारने में लगाया गया।