रायपुर स्मार्ट सिटी की दिशा में कदम! ओवरब्रिज के नीचे होंगे गेम्स और एक्टिविटी जोन, ऊपर दौड़ेगा ट्रैफिक…

दो वर्ष पहले एक्सप्रेस-वे ओवरब्रिज के नीचे निगम ने स्पोर्ट्स फैसलिटी विकसित किया था, लेकिन इसके बाद बाकी ओवरब्रिज के नीचे अवैध कब्जों की वजह से इसका बेहतर उपयोग नहीं हो पा रहा था। पत्रिका ने राजधानी के अलग-अलग लाईओवर के नीचे अवैध कब्जों को लेकर निगम का ध्यान आकर्षित कराया, वहीं यहां स्पोर्ट्स हब से लेकर लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को लेकर खबरें प्रकाशित की।