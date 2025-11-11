Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर स्मार्ट सिटी की दिशा में कदम! ओवरब्रिज के नीचे होंगे गेम्स और एक्टिविटी जोन, ऊपर दौड़ेगा ट्रैफिक…

Raipur Smart City: शहर के ओवरब्रिजों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने अब अपनी योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 11, 2025

रायपुर स्मार्ट सिटी की दिशा में कदम(photo-patrika)

Raipur Smart City: छत्तीसगढ़ के रायपुर के ओवरब्रिजों पर चलते हुए अगर आप थक जाएं तो उसके नीचे चल रहे खेलों का आनंद भी उठा सकते हैं। शहर के ओवरब्रिजों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने अब अपनी योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसके तहत ओवरब्रिज के ऊपर शहर दौड़ेगा तो नीचे लोग मनोरंजक गेस खेल सकते हैं।

Raipur Smart City: निगम की पहल

अब ब्रिज के नीचे दुकान नहीं बल्कि ऊपर ब्रिज नीचे मैदान के कान्सेप्ट पर काम किया जा रहा है। यहां दिन-रात खिलाड़ियों से लेकर आम व्यक्ति स्पोर्ट्स के लिए ब्रिज के नीचे बने बाक्स का उपयोग कर सकेंगे। यहां लोगों की बैठने की जगह, योगा सेंटर, मल्टीयूटिलिटी प्लान पर भी काम होगा।

पंडरी, तेलीबांधा व देवेंद्रनगर के बाद अब तेलघानी नाका ब्रिज के नीचे स्पोर्ट्स हब के लिए निगम ने काम शुरू कर दिया है। हालांकि कई ओवरब्रिज के नीचे अवैध कब्जों की वजह से स्मार्ट सिटी की सूरत बिगड़ रही है। आमानाका के साथ ही टाटीबंध, हीरापुर आदि ओवरब्रिज के नीचे अवैध कब्जों को हटाने के लिए निगम की सुस्ती बरकरार है।

पत्रिका’ की खबर के बाद जागा निगम

दो वर्ष पहले एक्सप्रेस-वे ओवरब्रिज के नीचे निगम ने स्पोर्ट्स फैसलिटी विकसित किया था, लेकिन इसके बाद बाकी ओवरब्रिज के नीचे अवैध कब्जों की वजह से इसका बेहतर उपयोग नहीं हो पा रहा था। पत्रिका ने राजधानी के अलग-अलग लाईओवर के नीचे अवैध कब्जों को लेकर निगम का ध्यान आकर्षित कराया, वहीं यहां स्पोर्ट्स हब से लेकर लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को लेकर खबरें प्रकाशित की।

पिलर्स का रंग-रोगन, चारों ओर जाली

स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए ओवरब्रिज के पिलर्स का रंगरोगन किया जा रहा है। वहीं इसे सुरक्षित करने के लिए चारों ओर जाली लगाई जा रही है। निगम अधिकारियों के मुताबिक स्पोर्ट्स बाक्स के उपयोग को लेकर खेल संघों से भी चर्चा चल रही है। यह पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा। समय-समय पर यहां स्पोर्ट्स कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। इंडोर गेम के लिए यह सबसे ज्यादा उपयुक्त साबित होगा।

यहां भी सुविधाओं की आवश्यकता

  1. टाटीबंध ओवरब्रिज
  2. हीरापुर ओवरब्रिज
  3. विधानसभा ओवरब्रिज
  4. एक्सप्रेस-वे-फाफाडीह

मेट्रो सिटी की तर्ज पर सुविधाओं की जरूरत

मेट्रो सिटी की तर्ज पर यहां भी ओवरब्रिज के नीचे सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है। निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि कई ऐसे ओवरब्रिज हैं, जहां सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए न सिर्फ स्पोर्ट्स हब बल्कि योगा सेंटर, मेडिटेशन, बुजुर्गों के बैठने के लिए मल्टीयूटिलिटी हब आदि बनाए जाने की आवश्यकता है।

राजधानी के अलग-अलग लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स हब से लेकर लोगों की मल्टीयूटिलिटीज को लेकर प्लान बनाया जा रहा है। फेस वाइज अलग-अलग जोन में काम किया जाएगा। तेलघानी नाका ओवरब्रिज के नीचे स्पोर्ट्स हब के लिए काम शुरू किया गया है।

रायपुर

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के समूह अध्यक्ष राज प्रकाश व्यास ने की मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के समूह अध्यक्ष राज प्रकाश व्यास ने की मुलाकात
रायपुर

गुजरात और छत्तीसगढ़ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में निभाएंगे अहम भूमिका – सीएम विष्णुदेव साय

गुजरात और छत्तीसगढ़ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में निभाएंगे अहम भूमिका - सीएम विष्णुदेव साय
रायपुर

छत्तीसगढ़ की संस्कृति ने विदेश में बिखेरा रंग, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस समारोह में NACHA बे एरिया चैप्टर बना सहभागी

रायपुर

हर वर्ग को मिलेगा अपना घर! 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं होंगी लॉन्च…

हर वर्ग को मिलेगा अपना घर! 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं होंगी लॉन्च...(photo-patrika)
रायपुर

ITI में बड़ा बदलाव… हर साल 10 हजार युवा सीखेंगे आधुनिक तकनीक, CM साय बोले- एकता ही हमारी ताकत

रायपुर
