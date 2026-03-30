Raipur Municipal Corporation Budget: रायपुर नगर निगम का बजट पेश, सवालों के घेरे में महापौर

इन सभी विषयों को लेकर पार्षद महापौर के सामने सीधे सवाल खड़े करेंगे, जिससे निगम प्रशासन को अपने कार्यों की जवाबदेही साबित करनी होगी। इस बार के प्रश्नकाल में पार्षदों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे न केवल निगम के कामकाज पर सवाल उठाएंगे बल्कि बजट की प्राथमिकताओं और शहर के विकास के दिशा-निर्देशों पर भी प्रकाश डालेंगे। हालाँकि, विभिन्न दलों के पार्षदों के बीच मतभेद और सवालों की तीव्रता के चलते सभा में हंगामे के संकेत भी नजर आ रहे हैं, जो महापौर और निगम प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं।