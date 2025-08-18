Raipur Tomar Brothers: सूदखोरी के साम्राज्य पर गिरी गाज… आज कुर्क होगी ये 4 संपत्ति! लैपटॉप में हैं वसूली के राज

हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और रोहित लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। अलग-अलग थानों में 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, मारपीट, अपहरण, वसूली, धमकी आदि के मामले शामिल हैं। चौंकाने वाली बात है कि इसके बावजूद अब तक एक बार भी दोनों भाइयों का जिलाबदर या अन्य सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक, जिला प्रशासन और पुलिस के कुछ अधिकारियों की सांठगांठ के चलते दोनों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है।