रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर लौटी रौनक, 20 दिन में 1.86 लाख यात्रियों ने किया हवाई सफर

Raipur News: त्योहारी सीजन और कारोबारी गतिविधियों के शुरू होते ही हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर रौनक लौट आई है। पिछले 20 दिन में 21 जुलाई से 17 अगस्त के बीच 1 लाख 86448 यात्रियों ने हवाई सफर किया। इनमें सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों की है। ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि अहमदाबाद में हुई अनहोनी घटना के बाद फ्लाइटों में सफर करने वालों की संख्या में अचानक कमी आई थी।