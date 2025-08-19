Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर लौटी रौनक, 20 दिन में 1.86 लाख यात्रियों ने किया हवाई सफर

Raipur News: 20 दिन में 21 जुलाई से 17 अगस्त के बीच 1 लाख 86448 यात्रियों ने हवाई सफर किया। इनमें सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों की है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 19, 2025

रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर लौटी रौनक, 20 दिन में 1.86 लाख यात्रियों ने किया हवाई सफर
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट (Photo Patrika)

Raipur News: त्योहारी सीजन और कारोबारी गतिविधियों के शुरू होते ही हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर रौनक लौट आई है। पिछले 20 दिन में 21 जुलाई से 17 अगस्त के बीच 1 लाख 86448 यात्रियों ने हवाई सफर किया। इनमें सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों की है। ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि अहमदाबाद में हुई अनहोनी घटना के बाद फ्लाइटों में सफर करने वालों की संख्या में अचानक कमी आई थी।

लेकिन, अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। कम समय और फेयर सामान्य होने के कारण हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी है। बता दें कि 9 अगस्त को रक्षा बंधन को देखते हुए पिछले 15 दिन की अपेक्षा रेकॉर्ड 48553 यात्रियों का आवागमन हुआ। इसमें 8.69 फीसदी का इजाफा हुआ था। जबकि इस अवधि में सबसे कम 342 फ्लाइटों का आवागमन हुआ।

Raipur News: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर खड़े बांग्लादेशी विमान का किराया पहुंचा 5 करोड़, 7 अगस्त को गिरा था विमान का पैनल
रायपुर
Raipur News: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर खड़े बांग्लादेशी विमान का किराया पहुंचा 5 करोड़, 7 अगस्त को गिरा था विमान का पैनल

44672 यात्रियों का आवागमन 28 जुलाई से 3 अगस्त तक

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर 21 जुलाई से 17 अगस्त के बीच 1386 फ्लाइटों का संचालन हुआ। इस अवधि में औसतन 68 से 70 फ्लाइटों ने उड़ान भरी। ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त फ्लाइट की सौगात मिल सकती है। बता दें कि इस समय दिल्ली के लिए 5, मुंबई और हैदराबाद के लिए 4-4 फ्लाइट उड़ान भरती है।

ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टॉफी) के प्रदेश अध्यक्ष रमन जादवानी का कहना है कि आगामी गणेश उत्सव और नवरात्रि को देखते हुए पुणे और कोलकाता जाने वाली फ्लाइटों की बुकिंग शुरू हो गई है। त्योहारों के दौरान भीड़ और विमानन कंपनियों द्वारा किराया बढ़ाने की आशंका को देखते हुए अभी से टिकटों की बुकिंग करवा रहे है। बता दें कि दोनों ही शहरों के लिए इंडिगो एयरलाइंस द्वारा फ्लाइटों का संचालन किया जाता है।

1386 फ्लाइट का संचालन

45019 यात्रियों का आवागमन 21 से 27 जुलाई तक
48553 यात्रियों का आवागमन 4 से 10 अगस्त तक
48204 यात्रियों का आवागमन 11 से 17 अगस्त तक
पुणे और कोलकाता जाने वाली फ्लाइटों की बुकिंग शुरू

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर लौटी रौनक, 20 दिन में 1.86 लाख यात्रियों ने किया हवाई सफर

