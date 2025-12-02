Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattisgarh News: राजभवन का नाम बदला, अब लोकभवन के नाम से जाना जाएगा

Chhattisgarh News: गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्यपाल के सचिव डॉ.सी.आर प्रसन्ना ने राजभवन का नाम परिवर्तित कर लोकभवन करने का आदेश आज जारी कर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 02, 2025

Chhattisgarh News: राजभवन का नाम बदला, अब ‘लोकभवन‘ के नाम से जाना जाएगा

राजभवन (Photo Patrika)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ राजभवन अब ‘‘लोकभवन‘‘ के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्यपाल के सचिव डॉ.सी.आर प्रसन्ना ने राजभवन का नाम परिवर्तित कर लोकभवन करने का आदेश आज जारी कर दिया है।

राज्यपाल के सचिव ने बताया कि राज्यपालों के सम्मेलन-2024 में राजभवनों का नाम बदलकर लोकभवन करने का सुझाव दिया गया था। इसी के अनुरूप गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के परिपालन में अब से सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभवन का नाम लोकभवन के नाम से पढ़ा एवं लिखा जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Dec 2025 07:50 pm

Published on:

02 Dec 2025 07:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh News: राजभवन का नाम बदला, अब लोकभवन के नाम से जाना जाएगा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: नवा रायपुर में डेढ़ एकड़ के कैंपस में बनेगी फूड-ड्रग टेस्ट लैब, 46.49 करोड़ की मिली स्वीकृति

Chhattisgarh News:नवा रायपुर में डेढ़ एकड़ के कैंपस में बनेगी फूड-ड्रग टेस्ट लैब, 46.49 करोड़ की मिली स्वीकृति Chhattisgarh News:नवा रायपुर में डेढ़ एकड़ के कैंपस में बनेगी फूड-ड्रग टेस्ट लैब, 46.49 करोड़ की मिली स्वीकृति
रायपुर

CG Farming: छत्तीसगढ़ में खेती की नई तकनीक, खेतों में डाल दी जान, 20 से अधिक किसानों ने अपनाई यह विधि

CG Farming: छत्तीसगढ़ में खेती की नई तकनीक, खेतों में डाल दी जान, 20 से अधिक किसानों ने अपनाई यह विधि
Patrika Special News

CG Cabinet Meating: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट बैठक कल, कई बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर

CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला, पढ़े महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर

छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़ा फेरबदल, विधानसभा प्रभारियों के बाद 17 प्रकोष्ठों के लिए संयोजक और सह संयोजकों का ऐलान

up politics which category could new bjp state president in uttar pradesh be from name announced soon
रायपुर

CG News: अंतरराष्ट्रीय पोलो में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, इंफाल में आयोजित टूर्नामेंट में मिली ऐतिहासिक उपलब्धि

CG News: अंतरराष्ट्रीय पोलो में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, इंफाल में आयोजित टूर्नामेंट में मिली ऐतिहासिक उपलब्धि
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.