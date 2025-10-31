Patrika LogoSwitch to English

Rajyoutsav 2025: 5 बॉलीवुड सिंगर के साथ 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकार बिखेरेंगे जादू, देखें कब किसकी होगी प्रस्तुति

Rajyoutsav 2025: नवा रायपुर स्थित मेला स्थल पर कल यानी 1 नवंबर को राज्योत्सव का आगाज हो जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस अयोजन में 5 बॉलीवुड सिंगर के साथ 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकार प्रस्तुति देंगे..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Oct 31, 2025

cg rajyotsava news

पद्मश्री विभूतियों और बॉलीवुड सितारों से सजेगी शाम ( Photo - Patrika )

Rajyoutsav 2025: छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर नवा रायपुर राज्योत्सव मेला स्थल पर 1 से 5 नवंबर तक राज्योत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। महोत्सव में छत्तीसगढ़ की मिट्टी की महक लिए लोक कला और संस्कृति के मूर्धन्य कलाकारों को मंच पर प्रमुखता दी गई है। ( CG News ) विशेष रूप से पद्मश्री से सम्मानित कलाकारों की प्रस्तुति आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगी। वहीं मुख्य मंच के अतिरिक्त राज्योत्सव स्थल पर बने शिल्प ग्राम में भी करीब 1 हजार छत्तीसगढ़ी कलाकर अपनी अलग-अलग प्रस्तृति देंगे। कार्यक्रम प्रतिदिन 4 बजे से शुरू होगा।

Rajyoutsav 2025: कब किसकी होगी प्रस्तुति

1 नवंबर: पी.सी. लाल यादव (दूध मोंगरा गंडई), दुष्यंत हरमुख (रंग झरोखा), आरु साहू और चंद्रभूषण वर्मा (लोक मंच) और निर्मला ठाकुर (पुन्नी के चंदा) अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।

2 नवंबर: पद्मश्री डोमार सिंह अपनी प्रसिद्ध केवट नाचा की प्रस्तुति देंगे। उनके साथ सुनील तिवारी (रंग झार), जितेंद्र कुमार साहू (सोनहा बादर), और जयश्री नायर ( चिन्हारी द गर्ल्स बैंड ग्रुप) भी मंच पर होंगे।

3 नवंबर: इस दिन पद्मश्री उषा बारले द्वारा विश्व प्रसिद्ध पंडवानी का मंचन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राकेश शर्मा (सूफी गायन), महेंद्र चौहान एंड बैंड और तिलकराजा साहू (लोकधारा) की प्रस्तुति होगी।

4 नवंबर: कला केन्द्र रायपुर बैण्ड, रेखा देवार की लोकगीत, प्रकाश अवस्थी के लोकमंच की प्रस्तुति होगी।

5 नवंबर: पूनम विराट तिवारी रंग छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति देंगी, जबकि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

बॉलीवुड के रंग

1 नवंबर: हंसराज रघुवंशी

2 नवंबर : आदित्य नारायण

3 नवंबर: भूमि त्रिवेदी

4 नवंबर: अंकित तिवारी

5 नवंबर : कैलाश खेर

Updated on:

31 Oct 2025 01:55 pm

Published on:

31 Oct 2025 01:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Rajyoutsav 2025: 5 बॉलीवुड सिंगर के साथ 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकार बिखेरेंगे जादू, देखें कब किसकी होगी प्रस्तुति

