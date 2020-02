जंगल सफारी में बाघ के साथ छेड़खानी को रणदीप हुडा और दिया मिर्जा ने बताया शर्मनाक, तीन कर्मचारी निलंबित

रायपुर. नवा रायपुर स्थित एशिया के सबसे बड़े मानवनिर्मित जंगल सफारी में राष्ट्रीय पशु से पर्यटक वाहन के पीछे बोरी जबड़े में फसवाकर उसे दौड़ाने का मामला सामने आया है। बाघ से इस तरह की छेड़खानी की घटना को अंजाम जंगल सफारी के तीन कर्मचारियों की मौजूदगी में हुआ।सफारी के बाघ का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो ड्यूटी में पदस्थ कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए सफारी प्रबंधन के अधिकारियों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

मामलें में सफारी प्रबंधन के अधिकारी जांच करने की बात कह रहे है। जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई उनका नाम सफारी प्रबंधन द्वारा नवीन पुरैना मार्गदर्शक, नरेंद्र सिन्हा मार्गदर्शक, ओमप्रकाश भारती चालक बताया जा रहा है।अब इस मामले में बॉलीवुड के दिग्गज कूद पड़े हैं। रणदीप हुड्डा और दिया मिर्जा ने वीडियो रीट्वीट कर दुख प्रकट किया है।

रणदीप हुडा ने अपने ट्वीट में लिखा कि रायपुर सफारी पार्क का ये वीडियो देखकर बहुत ही निराशा हो रही है। यही नहीं उन्होंने सेन्ट्रल जो अथॉरिटी को को मेंशन करते हुए लिखा कि क्या CZA ट्वीटर पर नहीं है ? इस चिड़ियाघर में बाघों का मनुष्यों के प्रति व्यवहार उसे खतरनाक बना देगा और इस तरह की घटनाएं इसे बदतर बना देंगी।

Very disappointed to see this Video from safari park Raipur, see it to belive.

Is CZA not on Twitter? The tigers in this zoo hv become dangerously used to humans and incidents like these will only make it worse. @ntca_india @AnupKNayak @moefcc pic.twitter.com/gPBZIdmLar