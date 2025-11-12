Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रणजी में मयंक वर्मा बने हीरो, ताबड़तोड़ ठोके 121 रन, पुडुचेरी को हराया

Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की टीम ने पहली और धमाकेदार जीत दर्ज की है। मयंक वर्मा ने नाबाद 121 रन की शतकीय पारी के बदौलत पुडुचेरी को 10 विकेट से हराया..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 12, 2025

ranji trophy

रणजी में मयंक वर्मा बने हीरो, ताबड़तोड़ ठोके 121 रन ( Photo - Patrika )

Ranji Trophy: बीसीसीआई रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के ग्रुप डी के चौथे मैच में मेजबान छत्तीसगढ़ ने मयंक वर्मा (नाबाद 121) की शतकीय पारी के बदौलत पुडुचेरी को 10 विकेट से हरा दिया। ( CG News ) इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की यह पहली जीत है। पहला शतक जड़ने पर मयंक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

Ranji Trophy: खड़ा किया विशाल स्कोर

नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मेजबान टीम ने पहली पारी में मयंक वर्मा के नाबाद 121 रन की पारी की बदौलत 377 रन का स्कोर खड़ा किया। संजीत देसाई ने 69 व आयुष पांडे ने 45 रन की पारी खेली। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पुडुचेरी का पहली पारी को मेजबान गेेंदबाजों ने 205 रन पर रोक दिया और अपनी टीम को 172 रन की अहम बढ़त दिला दी। रवि किरण ने 3 विकेट, अजय मंडल, आशीष चौहान और आदित्य सरवटे ने 2-2 विकेट प्राप्त किए।

दूसरी पारी में पुडुचेरी 175 रन पर सिमटी

172 रन से पिछडऩे के बाद पुडुचेरी फॉलोऑन खेलने उतरी। छत्तीसगढ़ के गेंदबाजों ने दूसरी पारी में भी मेहमान टीम को खुलकर नहीं खेलने दिया। इस कारण पुडुचेरी की टीम दूसरी पारी में मात्र 175 रन ही बना सकी और मेजबान टीम के सामने मात्र 4 रन का लक्ष्य रखा। छत्तीसगढ़ के आदित्य सरवटे ने 4, आशीष चौहान व मयंक यादव ने 2-2 विकेट झटके। छत्तीसगढ़ ने 4 रन का लक्ष्य बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। आयुष पांडे ने विजयी चौका लगाया।

हैदराबाद-राजस्थान मैच ड्रॉ

रणजी ट्रॉफी ग्रुप-डी में राजस्थान और हैदराबाद के बीच मुकाबला ड्रॉ समाप्त हुआ। मेजबान हैदराबाद ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल किए। हैदराबाद ने राजस्थान के सामने जीत के लिए 340 रन का लक्ष्य रखा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 06:26 pm

Published on:

12 Nov 2025 06:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रणजी में मयंक वर्मा बने हीरो, ताबड़तोड़ ठोके 121 रन, पुडुचेरी को हराया

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर में Blinkit ठप! 700 डिलीवरी बॉय अचानक हड़ताल पर, शहर में मचा हड़कंप

रायपुर में Blinkit की डिलीवरी सर्विस ठप (photo source- Patrika)
रायपुर

Raipur News: हीरापुर में हुई घटना में दो मासूमों की मौत, शोक में डूबा पूरा इलाका, दो दिन बाद भी बिल्डर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं,

Raipur News: हीरापुर में हुई घटना में दो मासूमों की मौत, शोक में डूबा पूरा इलाका, दो दिन बाद भी बिल्डर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं,
रायपुर

CG Vyapam: व्यापमं का परीक्षा शेड्यूल जारी, दिसंबर 2026 तक एग्जाम बुक, अगले साल होगी 5 हजार शिक्षकों की भर्ती

CG Vyapam: व्यापमं का परीक्षा शेड्यूल जारी, दिसंबर 2026 तक एग्जाम बुक, अगले साल होगी 5 हजार शिक्षकों की भर्ती
रायपुर

Fraud News: बैंक मैनेजर और युवक से 32 लाख ठगी, मुंबई-पुणे से धराए दो आरोपी

Fraud News: बैंक मैनेजर और युवक से 32 लाख ठगी, मुंबई-पुणे से धराए दो आरोपी
रायपुर

CG National Water Awards: छत्तीसगढ़ को मिले तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपती मुर्मु के हाथों मिलेगा सम्मान

CG National Water Awards: छत्तीसगढ़ को मिले तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपती मुर्मु के हाथों मिलेगा सम्मान
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.