रणजी में मयंक वर्मा बने हीरो, ताबड़तोड़ ठोके 121 रन, पुडुचेरी को हराया

रणजी में मयंक वर्मा बने हीरो, ताबड़तोड़ ठोके 121 रन ( Photo - Patrika )
Ranji Trophy: बीसीसीआई रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के ग्रुप डी के चौथे मैच में मेजबान छत्तीसगढ़ ने मयंक वर्मा (नाबाद 121) की शतकीय पारी के बदौलत पुडुचेरी को 10 विकेट से हरा दिया। ( CG News ) इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की यह पहली जीत है। पहला शतक जड़ने पर मयंक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मेजबान टीम ने पहली पारी में मयंक वर्मा के नाबाद 121 रन की पारी की बदौलत 377 रन का स्कोर खड़ा किया। संजीत देसाई ने 69 व आयुष पांडे ने 45 रन की पारी खेली। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पुडुचेरी का पहली पारी को मेजबान गेेंदबाजों ने 205 रन पर रोक दिया और अपनी टीम को 172 रन की अहम बढ़त दिला दी। रवि किरण ने 3 विकेट, अजय मंडल, आशीष चौहान और आदित्य सरवटे ने 2-2 विकेट प्राप्त किए।
172 रन से पिछडऩे के बाद पुडुचेरी फॉलोऑन खेलने उतरी। छत्तीसगढ़ के गेंदबाजों ने दूसरी पारी में भी मेहमान टीम को खुलकर नहीं खेलने दिया। इस कारण पुडुचेरी की टीम दूसरी पारी में मात्र 175 रन ही बना सकी और मेजबान टीम के सामने मात्र 4 रन का लक्ष्य रखा। छत्तीसगढ़ के आदित्य सरवटे ने 4, आशीष चौहान व मयंक यादव ने 2-2 विकेट झटके। छत्तीसगढ़ ने 4 रन का लक्ष्य बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। आयुष पांडे ने विजयी चौका लगाया।
रणजी ट्रॉफी ग्रुप-डी में राजस्थान और हैदराबाद के बीच मुकाबला ड्रॉ समाप्त हुआ। मेजबान हैदराबाद ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल किए। हैदराबाद ने राजस्थान के सामने जीत के लिए 340 रन का लक्ष्य रखा था।
