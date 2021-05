43 दिन पहले सर्वाधिक कोरोना ग्रोथ रेट वाला छत्तीसगढ़ अब 0.59 प्रतिशत के साथ 27वें नंबर पर

Recovery Rate of Corona in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। 40 दिन पहले हालात ये थे कि छत्तीसगढ़ कोरोना ग्रोथ रेट में महाराष्ट्र से आगे था। मगर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट 0.59 प्रतिशत रह गई है, जो देश में 27वें नंबर पर है।

रायपुर. Recovery rate of Corona in CG: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण (Coronavirus in Chhattisgarh) का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। 40 दिन पहले हालात ये थे कि महाराष्ट्र देश का सबसे संक्रमित राज्य था, मगर में छत्तीसगढ़ कोरोना ग्रोथ रेट में महाराष्ट्र से आगे था। 12 अप्रैल को महाराष्ट्र की ग्रोथ रेट 1.79 प्रतिशत थी तो छत्तीसगढ़ की 2.26 प्रतिशत। मगर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट 0.59 प्रतिशत रह गई है, जो देश में 27वें नंबर पर है। पूर्व के राज्य मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और दक्षिण के राज्य तमिलनाडू में ग्रोथ रेट 2 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। यानी इन राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है।

पड़ताल में सामने आया कि अप्रैल में छत्तीसगढ़ में लगातार 15,000 से अधिक मरीज रिपोर्ट हो रहे थे। उसे म्युनिटी स्प्रेड माना गया था क्योंकि संक्रमण दर 20 प्रतिशत से अधिक थी। अधिकतम 30.3 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। राज्य तब नाजुक दौर से गुजर रहा था। मगर, अब 5,000 से कम मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं और संक्रमण दर 5 प्रतिशत पर सिमट गई है। वर्तमान में राज्य के तीन जिले सूरजपुर, धमतरी और रायगढ़ में ही संक्रमण दर 8 प्रतिशत से अधिक है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए सरकार ने इन जिलों को 1 मई से अनलॉक (Unlock) करने का फैसला नहीं लिया है।

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को किया गया अनलॉक, बाकी 13 में 31 तक सशर्त प्रतिबंध

इन 3 किन कारणों से बढ़ा था संक्रमण, इन पर कड़ाई से ही सुधरे हालात

1- दूसरे प्रभावित राज्यों से आने वालों की जांच में ढिलाई। बाद में निर्णय- सरकार ने राज्य के बाहर से आने वालों पर सख्ती कर दी।बगैर टेस्ट रिपोर्ट के नो एंट्री का आदेश लागू कर दी। सीमाओं पर एंटीजन जांच के लिए टीम बैठा दी।

2- 1 मरीज के पीछे 20 लोगों की कांटेक्ट्र ट्रेसिंग करनी थी, कि गई 10 ही। बाद में निर्णय- संक्रमितों की कांटेक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई गई। 10 संक्रमितों के संपर्क वाले की जांच में औसतन 3 संक्रमित मिले।

3- बड़े आयोजनों को मंजूरी दी गई। जिसमें सभी जिलों के साथ दूसरे राज्यों के लोग भी पहुंचे। रोड सेफ्टी टूर्नामेंट, किताब महोत्सव। बाद में निर्णय- सरकार ने लॉकडाउन का फैसला ले लिया। 1 जून से अनलॉक होने पर भी आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

यह भी पढ़ें: कोरोना के कहर से बड़ी राहत: 11 दिन में 50 हजार एक्टिव मरीज घटे, 24 घंटे में 2829 संक्रमित मिले

समझें, क्या होती है ग्रोथ रेट

एक निश्चित समय के बाद संक्रमण दर का दोगुना हो जाना। इसे इस प्रकार भी समझें कि 4 अप्रैल को राज्य में 5250 मरीज मिले थे, 10 अप्रैल यानी 7 दिन के बाद 14,098 मरीज मिले। तब ग्रोथ रेट 2.26 प्रतिशत रही। वहीं 12 मई को 10,150 मरीज मिले और 24 मई को 4209 मरीज मिले। ग्रोथ रेट में गिरावट जारी है।

कोरोना से दोबारा उबरे, अब चूक न करें

पहली लहर के बाद हम सब ऐसे लापरवाह हुए और दूसरी लहर की ने मौत का तांडव किया। दोबारा सख्त लॉकडाउन (Lockdown) लगाना पड़ा। अब लॉकडाउन शिथिल हो रहा। मगर, हम ऐसी कोई गलती न दोहराएं कि कोरोना को वापसी का मौका मिले। मास्क पहने, 2 गज दूरी बनाए रखें और नियमित हाथ धोते रहें। लक्षण होने पर तत्काल जांच करवाएं।

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में 31 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं? भूपेश सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

स्वास्थ्य विभाग महामारी नियंत्रण कार्यक्रम के प्रवक्ता एवं संचालक डॉ. सुभाष मिश्रा ने कहा, संक्रमण दर कम हो रही है। अभी मौतों के आंकड़े में भी गिरावट बनी हुई है। जो अनुमान है मई के अंत तक हालात और बेहतर होंगे। हमें पूर्व की गलतियां से सबक लेना है। नियमों का पालन करते रहना है।