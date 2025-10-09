CG Job: महिला एवं बाल विकास विभाग में 55 पदों पर निकली भर्ती, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन

CG Job: महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेेख संस्था के अधीक्षक पदों की भर्ती की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी।
अभ्यर्थी 8 नवंबर तक अधीक्षक के 55 पदों की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समाजकार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर व विधि में स्नातक उपाधिधारी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं।
चयन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। परीक्षा 300 नंबर का और साक्षात्कार 30 नंबर का होगा। परीक्षा में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 50 और बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान के 100 सवाल पूछे जाएंगे।
