CG Job: महिला एवं बाल विकास विभाग में 55 पदों पर निकली भर्ती, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन

अभ्यर्थी 8 नवंबर तक अधीक्षक के 55 पदों की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समाजकार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर व विधि में स्नातक उपाधिधारी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं।