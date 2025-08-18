Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: दिल के मरीजों के लिए राहत की खबर, 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नई कैथलैब

CG News: बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुल गया है, लेकिन कैथलैब यूनिट चालू नहीं है। जगदलपुर में अस्पताल शुरू नहीं हुई है। वहां अस्पताल का संचालन ठेका एजेंसी करेगी।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 18, 2025

CG News: दिल के मरीजों के लिए राहत की खबर, 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नई कैथलैब,
दिल के मरीजों के लिए राहत (Photo Patrika)

CG News: बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर समेत 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नई कैथलैब यूनिट शुरू की जाएगी। इससे ह्दय रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। यहां इन मरीजों की एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी की जा सकेगी। अभी केवल राजधानी स्थित पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज स्थित एडवांस कॉर्डियक इंस्टीट्यूट में कैथलैब है।

बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुल गया है, लेकिन कैथलैब यूनिट चालू नहीं है। जगदलपुर में अस्पताल शुरू नहीं हुई है। वहां अस्पताल का संचालन ठेका एजेंसी करेगी। नई कैथलैब यूनिट में संविदा पर कॉर्डियोलॉजिस्ट रखे जाएंगे। यही नहीं उन्हें प्रति केस मानदेय भी देने का प्रस्ताव है।

हार्ट के मरीजों का समुचित इलाज हो सके इसलिए आने वाले दिनों में राज्य शासन 8 मेडिकल कॉलेजों में कैथलैब यूनिट शुरू करने का प्रस्ताव बना रहा है।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ में Viral Fever का कहर, मरीजों की संख्या में 40% तक इजाफा, अस्पतालों में लगी लंबी लाइन
रायपुर
छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा Viral Fever (Photo source- Patrika)

आना पड़ता है रायपुर

अभी प्रदेशभर के हार्ट मरीजों को एंजियोग्राफी व एंजियोप्लाटी समेत बाकी प्रोसीजर जैसे पेसमेकर, हार्ट के छेद बंद कराने के लिए रायपुर आना पड़ता है। यही नहीं कई बार मरीजों की मौत भी हो जाती है। या दूसरा विकल्प राजधानी के बड़े निजी अस्पताल है। बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर, राजनांदगांव, दुर्ग व कांकेर में कैथलैब यूनिट खोलने की तैयारी की जा रही है। चूंकि प्रदेश में गिनती के कार्डियोलॉजिस्ट हैं इसलिए प्रति केस मानदेय पर सेवाएं लेकर मरीजों का इलाज कराया जाएगा। प्रदेश में केवल एक रेगुलर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ चार संविदा कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं।

रायपुर, भिलाई व बिलासपुर में ही कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध

मरीजों के पास निजी अस्पताल ही एक विकल्प है। रायपुर के अलावा भिलाई व बिलासपुर के निजी अस्पतालों में कार्डियोलॉजिस्ट सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल हार्ट अटैक के बाद गोल्डन पीरियड यानी 5 से 6 घंटे में इलाज नहीं होने पर मरीज की जान जा सकती है। मेजर हार्ट अटैक हो तो तत्काल इलाज की जरूरत पड़ती है। इससे दूरदराज से आने वाले मरीजों की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए प्रदेश के ज्यादातर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कैथलैब खुलने से हार्ट के मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

जानिए…कैथलैब यूनिट के फायदे

हार्ट की एंजियोग्रॉफी व एंजियोप्लास्टी होने लगेगी।- पेसमेकर व बिना सर्जरी छेद बंद किए जा सकेंगे।

आयुष्मान भारत के पैकेज पर होने लगेगा इलाज।

नेहरू मेडिकल कॉलेज में मरीजों का दबाव होगा कम।

गंभीर मरीजों को तत्काल मिलेगा इलाज, मौत होगी कम।

