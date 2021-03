रियल स्टेट मार्केट में आई तेजी, पिछले साल की तुलना में इस बार इतनी ज्यादा हुई रजिस्ट्री

रायपुर. नई गाइडलाइन आने को महज 25 दिन ही शेष रह गए हैं। इसकी वजह से जिले में जमीन-मकान की खरीदी बिक्री तेज (Sale and Purchase of Property in Raipur) हो गई है। फरवरी में विभाग का टारगेट तकरीबन आय 75 प्रतिशत पहुंच गया है। अभी एक माह का समय शेष बचा हुआ है जिसमें विभाग लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाएगा। बतादें कि जनवरी माह के कुल लक्ष्य में से 10 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना था जिसमें से 9.46 फीसदी टारगेट विभाग ने प्राप्त किया था। फरवरी में 10 फीसदी लक्ष्य में विभाग ने 10.36 फीसदी लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

गत वर्ष अप्रैल से फरवरी तक की आय से 4 अरब 14 करोड़ 98 लाख 01 हजार 256 रुपए अधिक आय प्राप्त हुई है। जोकि बीते वर्ष की अपेक्षा 2.20 प्रतिशत ज्यादा है। बीते साल जनवरी माह में विभाग को हुई आय में से इस साल फरवरी 2021 में विभाग को 53 करोड़ 01 लाख 87 हजार 865 आय प्राप्त हुई है। फरवरी में बीते साल की अपेक्षा 4 करोड़ 37 लाख 50 हजार 925 रुपए अधिक आय हुई है।

रजिस्ट्री के आंकड़े भी बढ़े

विभाग से मिले आंकड़े बतातें है कि कोरोना के कारण लंबे समय तक कार्यालय बंद रहने के बाद भी विभाग की आय में इजाफा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि रायपुर पंजीयन कार्यालय में बीते साल फरवरी तक 40 हजार 905 रजिस्ट्री हुई थी। इस साल इसी अवधी में 41 हजार 592 रजिस्ट्री रजिस्ट्री हुई हैं। जो कि बीते साल की अपेक्षा 687 रजिस्ट्री ज्यादा हुई हैं। दूसरी ओर सिर्फ जनवरी की बात करें तो बीते साल जनवरी की अपेक्षा इस साल 1711 रजिस्ट्री ज्यादा हुई है।

दिसंबर में भी थी अच्छी स्थिति

जिसमें पंजीयक विभाग रायपुर को 2.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिसंबर माह में 10.19 प्रतिशत आय हुई है। बतादें कि सिर्फ पंजीयन से विभाग को 2020-21 दिसंबर माह में 54 करोड़ 09 लाख 82 हजार 921 रुपए प्राप्त हुए थी। बीते साल इसी माह की अपेक्षा विभाग की आय में 18 करोड़ 84 लाख 46 हजार 360 अधिक आय विभाग को हुई थी।

रायपुर के मुख्य पंजीयक बीएस नायक का कहना है, कोरोना के कारण आनलाइन अप्वाइंमेंट सिस्टम प्रभावी है। इसके अलावा कार्यालय भी लंबे समय तक बंद रहा। अब स्थिति में सुधार हो रहा है। इसका प्रमाण मासिक आय में वृद्धि है। हम वार्षिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।