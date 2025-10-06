Raipur News: झूठी निकली डकैती की शिकायत, कारोबारी को 33 घंटे रखा कस्टडी में, फिर भी ढूंढ नहीं पाए 86 किलो चांदी

Raipur News: आगरा की सिल्वर कंपनी के कर्मचारी राहुल गोयल (अग्रवाल) को रायपुर पुलिस ने 33 घंटे से ज्यादा समय तक अपनी कस्टडी में रखा, फिर भी 86 किलो चांदी में से एक टुकड़ा भी बरामद नहीं कर सकी है। न पुलिस उन सट्टेबाजों का खुलासा कर पाई है, जिनके पास राहुल रकम हार गया है। इस मामले में सबसे अहम सबूत सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर है। उस डीवीआर को भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। राहुल ने शनिवार को करीब 12 बजे स्वयं के साथ राजधानी पैलेस में डकैती होने की सूचना कोतवाली पुलिस को दी थी।