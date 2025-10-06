Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: झूठी निकली डकैती की शिकायत, कारोबारी को 33 घंटे रखा कस्टडी में, फिर भी ढूंढ नहीं पाए 86 किलो चांदी

Raipur News: डकैतों द्वारा 86 किलो चांदी ले जाने की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे से क्राइम ब्रांच की टीम ने राहुल को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू की।

3 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 06, 2025

Raipur News: झूठी निकली डकैती की शिकायत, कारोबारी को 33 घंटे रखा कस्टडी में, फिर भी ढूंढ नहीं पाए 86 किलो चांदी

Raipur News: आगरा की सिल्वर कंपनी के कर्मचारी राहुल गोयल (अग्रवाल) को रायपुर पुलिस ने 33 घंटे से ज्यादा समय तक अपनी कस्टडी में रखा, फिर भी 86 किलो चांदी में से एक टुकड़ा भी बरामद नहीं कर सकी है। न पुलिस उन सट्टेबाजों का खुलासा कर पाई है, जिनके पास राहुल रकम हार गया है। इस मामले में सबसे अहम सबूत सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर है। उस डीवीआर को भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। राहुल ने शनिवार को करीब 12 बजे स्वयं के साथ राजधानी पैलेस में डकैती होने की सूचना कोतवाली पुलिस को दी थी।

डकैतों द्वारा 86 किलो चांदी ले जाने की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे से क्राइम ब्रांच की टीम ने राहुल को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू की। शनिवार से लेकर रविवार और सोमवार तक करीब 33 घंटे उसे कस्टडी में रखा गया, फिर भी 86 किलो चांदी तो दूर पुलिस चांदी का एक टुकड़ा भी खोज नहीं कर पाई। उल्लेखनीय है कि राहुल की डकैती होने की शिकायत फर्जी निकली है। उसके खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है।

इस मामले में आगरा की सिल्वर कंपनी चैन फाउंडेशन ऑफ आगरा के पार्टनर विजय अग्रवाल ने कोतवाली थाने में राहुल गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने लूट की झूठी कहानी बनाकर 86 किलो चांदी गायब करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने राहुल के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(4) के तहत केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि राहुल ने सभी चांदी कुछ कारोबारियों के पास छिपाकर रखी है। 40-45 किलो एक कारोबारी को दी है। राहुल अलीगढ़ का रहने वाला है।

लंबे समय से कंपनी की चांदी के जेवरों को रायपुर में आर्डर के हिसाब से बेचता था। कंपनी ने 19 अप्रैल से 26 सितंबर 2025 के बीच आरोपी राहुल को अलग-अलग दिन करीब 245 किलो चांदी के जेवर भेजे गए थे। इसमें से करीब 59 किलो चांदी के जेवर बिक्री के बाद लगभग 100 किलो जेवर कंपनी को वापस कर दिया था।

86 किलो चांदी राहुल के पास ही, जिसे उसने सदरबाजार के राजधानी पैलेस के अपने लैट में रखा था। उसी को अज्ञात नकाबपोशों द्वारा लूटकर ले जाने की शिकायत की थी। पुलिस ने पूछताछ में यह शिकायत झूठ होने का खुलासा किया है। साथ ही राहुल को सट्टे में रकम हारने का दावा किया है। उसी की भरपाई के लिए चांदी गायब करना बताया है।

शहर में जुआ-सट्टा फिर उजागर, नहीं पकड़ती पुलिस

रायपुर में लूट, डकैती के ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें आरोपी द्वारा जुआ-सट्टा, एमसीएक्स में रकम हारने के चलते फर्जी घटना करने का खुलासा होता है। पुलिस उन सट्टेबाजों-सटोरियों को नहीं पकड़ती है, जबकि उनकी पास पूरी जानकारी आ जाती है। इस मामले में भी पुलिस ने राहुल को सट्टे में रकम हारने और उसकी भरपाई के लिए डकैती की झूठी कहानी गढ़ने का खुलास किया है।

लेकिन उन सटोरियों के नाम का खुलासा नहीं किया, जिनके पास राहुल ने रकम हारी है। इससे पहले कारोबारी चिराग के मामले में भी यही हुआ। चिराग ने लूट की झूठी कहानी गढ़ी। इसकी वजह एमसीएक्स, सट्टा जैसी बातें सामने आई, लेकिन पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।

काफी भरोसा था, शिकायत नहीं थी

सिल्वर कंपनी में विजय अग्रवाल और अरविंद अग्रवाल पार्टनर है। विजय का कहना है कि राहुल करीब दो साल से जुड़ा है। इससे पहले जुए-सट्टे की उसकी शिकायत नहीं थी। उस पर काफी भरोसा करते थे। इसलिए कंपनी की ओर से जेवर भेजे गए थे। किसी कारोबारी को 45 किलो जेवर देना बताया है।

कारोबारियों पर पर्दा डाल रही पुलिस

राहुल ने चांदी के जेवर जिन कारोबारियों को दिया है, पुलिस अब उन्हें बचाने की कोशिश में लगी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने जिन लोगों को जेवर दिया है, वह कच्चे में दिया है। कई कारोबारी जीएसटी से बचने के लिए चांदी के जेवर कच्चे में लेते हैं। पुलिस अब उन कारोबारियों से जेवर बरामद करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे हट रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 12:36 pm

Published on:

06 Oct 2025 12:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: झूठी निकली डकैती की शिकायत, कारोबारी को 33 घंटे रखा कस्टडी में, फिर भी ढूंढ नहीं पाए 86 किलो चांदी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sharad Poornima 2025: अमृत खीर और भक्ति का उत्सव! रायपुर के दूधाधारी मठ में रातभर होगा जागरण और दर्शन, जानें इस दिन का महत्व…

Sharad Poornima 2025: अमृत खीर और भक्ति का उत्सव(photo-patrika)
रायपुर

CG Fraud: मैट्रिमोनियल साइट बनाकर ठगी, ट्रांजेक्शन के लिए चीनी एपीके का इस्तेमाल, चार आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud: मैट्रिमोनियल साइट बनाकर ठगी, ट्रांजेक्शन के लिए चीनी एपीके का इस्तेमाल, चार आरोपी गिरफ्तर
रायपुर

Conversion: धर्मांतरण पर बवाल, बिगड़ रही कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे अफसर

Conversion: धर्मांतरण पर बवाल, बिगड़ रही कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे अफसर
रायपुर

MP में कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत! अब छत्तीसगढ़ में भी Alert जारी, बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी दवा…

MP में कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत! अब छत्तीसगढ़ में भी Alert जारी, बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी दवा...(Photo parika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में बिजली गिरने और आंधी का अलर्ट जारी, 5 दिन पहले आया मानसून…

छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में बिजली गिरने और आंधी का अलर्ट जारी, 5 दिन पहले आया मानसून...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.