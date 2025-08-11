11 अगस्त 2025,

सोमवार

रायपुर

Raipur News: रायपुर में धर्मांतरण पर बवाल, पुलिस के सामने मसीही समाज के 3 को दौड़ाकर पीटा, 2 पर केस दर्ज

Raipur News: धर्मांतरण की सूचना पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे। धरना-प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद प्रार्थना सभा को बंद करा दिया गया।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 11, 2025

Raipur News: रायपुर में धर्मांतरण पर बवाल, पुलिस के सामने मसीही समाज के 3 को दौड़ाकर पीटा, 2 पर केस दर्ज
रायपुर में धर्मांतरण पर बवाल (Photo Patrika)

Raipur News: सरस्वती नगर इलाके में धर्मांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ। थाना परिसर में पुलिस के सामने ही तीन मसीही समाज के युवकों की जमकर पिटाई कर दी गई। रविवार को कुकुरबेड़ा में धर्मांतरण की सूचना पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे। धरना-प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद प्रार्थना सभा को बंद करा दिया गया।

भीड़ कुछ युवकों को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तीन युवकों की बेदम पिटाई कर दी। एक युवक को थाना परिसर में ही पीटा गया। दो अन्य युवकों को थाने के सामने सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद थे। जवानों ने युवकों को अपनी सुरक्षा में लेकर बचाया।

पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में दो लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक कुकुरबेड़ा निवासी संजू बाघ के घर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन होने की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी।

इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्यकर्ता ने घर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। विरोध प्रदर्शन के चलते प्रार्थना सभा बंद करवा दिया गया। इसके बाद घर में मौजूद महिलाओं को पुलिस वहां से अपने साथ ले गई। मकान मालिक संजू और वशिष्ठ भारती को पकड़कर सरस्वती नगर थाने लाया गया। थाने में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए।

थाना परिसर में ही धर्मांतरण के विरोध में जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। इस दौरान मसीही समाज का एक युवक थाने पहुंचा, तो कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उस समय थाना परिसर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद थे।

Published on:

11 Aug 2025 08:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: रायपुर में धर्मांतरण पर बवाल, पुलिस के सामने मसीही समाज के 3 को दौड़ाकर पीटा, 2 पर केस दर्ज

