Raipur News: स्कूल में शिक्षिका की करतूत, छात्रा को अगरबत्ती से जलाया, मामले पर आयोग ने लिया संज्ञान

Raipur News: सुंदर नगर स्थित कृष्णा किड्स एकेडमी में 6 साल की छात्रा को अगरबत्ती से जलाने के मामले को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा आयोग यह सुनिश्चित करेगा की पीड़िता को न्याय मिले और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो।
अधिनियम 2005 की धारा 13 (ज) व 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है, कि इस प्रकरण की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही संबंधित विद्यालय प्रबंधन व प्रकरण की जांच कर रही एजेंसी द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
बता दें कि रायपुर के सुंदर नगर स्थित कृष्णा किड्स एकेडमी में एक महिला टीचर पर 6 साल की बच्ची को अगरबत्ती से जलाने का गंभीर आरोप लगा है. परिजनों की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से आरोपी टीचर को नौकरी से निकाल दिया है. लेकिन परिजनों की मांग है कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. वहीं इस मामले के शिकायत मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे थे.
अधिकारियों ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने बताया कि टीचर ने चेहरे पर अगरबत्ती से जलाया. वहीं दूसरी बच्ची ने बताया कि उसे भी उसी टीचर ने मारा था. अधिकारियों का कहना है कि बच्ची की उम्र बहुत कम होने की वजह से वह ज्यादा जानकारी नहीं दे पाई. फिलहाल, जांच की जा रही है.
बच्ची के पिता ने बताया कि KG-2 में पढ़ने वाली उनकी 6 साल की बेटी के साथ 17-18 सितंबर को यह घटना हुई। जिसके बाद से वह बुरी तरह डरी हुई है। दूसरे पेरेंट्स ने भी आरोप लगाया कि उनकी बच्ची को उसी आरोपी टीचर ने थप्पड़ मारा था, जिससे चार-पांच दिनों तक उसके दांत में दर्द रह। बच्ची डर के मारे स्कूल जाने से घबरा रही थी।
इस मामले में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्ची के साथ मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। स्कूल परिसर में हर जगह CCTV कैमरे लगे हैं और बाल विभाग की टीम ने फुटेज भी देखी है। फिलहाल, मामला जांच का विषय है. प्रबंधन ने बताया कि बच्चों के परिजनों के दबाव के कारण आरोपी टीचर को नौकरी से हटा दिया गया है।