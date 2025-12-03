Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

IND VS SA 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, 1.30 बजे मुकाबला शुरू

IND VS SA 2nd ODI: मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। स्टेडियम पहुंचने शहर में कई जगह जाम की स्थिति है। तेलीबांधा चौक पर 2KM लंबा जाम लगा है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 03, 2025

IND VS SA 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, 1.30 बजे मुकाबला शुरू

IND VS SA 2nd ODI Match (Photo Patrika)

IND VS SA 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे थोड़ी देर में रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया है। मुकाबला 1.30 बजे से शुरू होगा। इस मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। स्टेडियम पहुंचने शहर में कई जगह जाम की स्थिति है। तेलीबांधा चौक पर 2KM लंबा जाम लगा है।

स्टेडियम की पिच

स्टेडियम की पिच बैटिंग पिच मानी जाती है और ओस डे-नाइट मैच में बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। ऐसे में टॉस का महत्व और बढ़ जाता है। दोनों टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनना चाहेंगी। ऐसे में आज हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है।

रायपुर में अब तक टीम इंडिया ने कोई वनडे मुकाबला नहीं गंवाया है। नवा रायपुर में फैन बोला- मैं बहुत उत्साहित हूं, रायपुर में शायद विराट कोहली का आखिरी मैच हो सकता है। इसलिए उसे देखना चाहता हूं।

भारतीय इलेवन

यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

साउथ अफ्रीका प्लेइंग इलेवन

क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IND VS SA 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, 1.30 बजे मुकाबला शुरू

