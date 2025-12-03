IND VS SA 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, 1.30 बजे मुकाबला शुरू

IND VS SA 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे थोड़ी देर में रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया है। मुकाबला 1.30 बजे से शुरू होगा। इस मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। स्टेडियम पहुंचने शहर में कई जगह जाम की स्थिति है। तेलीबांधा चौक पर 2KM लंबा जाम लगा है।