Tomar Brothers: एसपी-टीआई के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को चुनौती, 7 दिसंबर को जवाब देने का किया जिक्र

फरारी से पहले रोहित लगातार गुंडागर्दी कर रहा था। तेलीबांधा इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर और एक कारोबारी की जान लेने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले शहर के एक वरिष्ठ नेता के बेटे और उसके दोस्त से भी एक क्लब में मारपीट की थी। इसके अलावा उन्हें जान से मारने के नाम पर धमकाया भी था। इस मामले की शिकायत सीनियर पुलिस अफसरों तक भी हुई। इससे पहले हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र ने एक सीनियर नेता की अनुमति के बिना उनके साथ अपना पोस्टर शहर में लगवा दिया था।