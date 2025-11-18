Tomar Brothers: एसपी-टीआई के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को चुनौती, 7 दिसंबर को जवाब देने का किया जिक्र

Patrika LogoSwitch to English

Tomar Brothers: एसपी-टीआई के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को चुनौती, 7 दिसंबर को जवाब देने का किया जिक्र

Tomar Brothers: हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और रोहित का समर्थन किया है। उन पर हुई कार्रवाई का जिम्मेदार गृहमंत्री को मानते हुए उन्हें कॉल करने की अपील की है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 18, 2025

Tomar Brothers: एसपी-टीआई के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को चुनौती, 7 दिसंबर को जवाब देने का किया जिक्र

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत (Photo Patrika)

Tomar Brothers: जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी सिंह को लेकर राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक फिर विवादित पोस्ट किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में किए पोस्ट में सीधे-सीधे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा को चेतावनी भरे लहजे में चुनौती दी है। इसमें उनका मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया है।

सोमवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने एक्स ( ट्विटर) में पोस्ट किया। इसमें हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और रोहित का समर्थन किया है। उन पर हुई कार्रवाई का जिम्मेदार गृहमंत्री को मानते हुए उन्हें कॉल करने की अपील की है। इसके साथ ही गृह मंत्री का मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया है। 7 दिसंबर को आक्रामक जवाब देने का जिक्र भी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले वीडियो जारी करके उन्होंने एसपी-टीआई के घर घुसने की धमकी दी थी। इस पर मौदहापारा थाने में डॉक्टर राज के खिलाफ केस दर्ज है। इसके बाद अब सोशल मीडिया में पोस्ट करके गृहमंत्री को चेतावनी दी गई है।

कौन है हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और रोहित

हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और रोहित शहर के आदतन बदमाश हैं। उनके खिलाफ हत्या, ब्लैकमेलिंग, अपहरण, वसूली आदि के दर्जन भर से अधिक केस दर्ज हैं। 6 माह पहले भी पुरानी बस्ती और तेलीबांधा थाने में 7 अलग-अलग एफआईआर दर्ज है। इस मामले में दोनों फरार थे। वीरेंद्र को पुलिस ने जेल भेजा है। वर्ष 2019 में भी दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। दोनों को लेकर जुलूस निकाला। जेल से छूटने के बाद दोनों ने फिर वसूली, गुंडागर्दी और ब्याज का धंधा शुरू कर दिया।

गुंडागर्दी की कई शिकायतें

फरारी से पहले रोहित लगातार गुंडागर्दी कर रहा था। तेलीबांधा इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर और एक कारोबारी की जान लेने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले शहर के एक वरिष्ठ नेता के बेटे और उसके दोस्त से भी एक क्लब में मारपीट की थी। इसके अलावा उन्हें जान से मारने के नाम पर धमकाया भी था। इस मामले की शिकायत सीनियर पुलिस अफसरों तक भी हुई। इससे पहले हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र ने एक सीनियर नेता की अनुमति के बिना उनके साथ अपना पोस्टर शहर में लगवा दिया था।

Published on:

18 Nov 2025 01:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Tomar Brothers: एसपी-टीआई के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को चुनौती, 7 दिसंबर को जवाब देने का किया जिक्र

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG Ration Card: मृत व्यक्तियों के नाम से राशन उठाने वाले हो सावधान, नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की तैयारी

CG Ration Card: मृत व्यक्तियों के नाम से राशन उठाने वाले हो सावधान, नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की तैयारी
रायपुर

CG Electricity Bill: बिजली दरों पर गरमाई सियासत, दिसंबर में सीएम हाउस घेराव करने की कांग्रेस ने दी चेतावनी

दिसंबर में सीएम हाउस का घेराव करेगी कांग्रेस (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Vyapam: जेब वाली स्वेटर पहनकर नहीं दे सकते एग्जाम.. अगले तीन महीने 8 भर्ती परीक्षाएं, व्यापमं ने जारी किए कड़े निर्देश

cg vyapam news
रायपुर

CG Crime News: कलम छोड़ नाबालिग थाम रहे चाकू! चाकूबाजी- लूट और नशा तस्करी में बढ़ती बच्चों की गिरफ्त…

CG Crime News: कलम छोड़ नाबालिग थाम रहे चाकू! चाकूबाजी- लूट और नशा तस्करी में बढ़ती बच्चों की गिरफ्त...(photo-patrika)
रायपुर

ऑनलाइन ठगी रैकेट का भंडाफोड़! 12वीं पास हैकर समेत 6 गिरफ्तार, APK फाइल से हैक करते थे मोबाइल…

ऑनलाइन ठगी रैकेट का भंडाफोड़! 12वीं पास हैकर समेत 6 गिरफ्तार, APK फाइल से हैक करते थे मोबाइल...(photo-patrika)
रायपुर
