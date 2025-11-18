Tomar Brothers: एसपी-टीआई के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को चुनौती, 7 दिसंबर को जवाब देने का किया जिक्र

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत (Photo Patrika)
Tomar Brothers: जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी सिंह को लेकर राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक फिर विवादित पोस्ट किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में किए पोस्ट में सीधे-सीधे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा को चेतावनी भरे लहजे में चुनौती दी है। इसमें उनका मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया है।
सोमवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने एक्स ( ट्विटर) में पोस्ट किया। इसमें हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और रोहित का समर्थन किया है। उन पर हुई कार्रवाई का जिम्मेदार गृहमंत्री को मानते हुए उन्हें कॉल करने की अपील की है। इसके साथ ही गृह मंत्री का मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया है। 7 दिसंबर को आक्रामक जवाब देने का जिक्र भी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले वीडियो जारी करके उन्होंने एसपी-टीआई के घर घुसने की धमकी दी थी। इस पर मौदहापारा थाने में डॉक्टर राज के खिलाफ केस दर्ज है। इसके बाद अब सोशल मीडिया में पोस्ट करके गृहमंत्री को चेतावनी दी गई है।
हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और रोहित शहर के आदतन बदमाश हैं। उनके खिलाफ हत्या, ब्लैकमेलिंग, अपहरण, वसूली आदि के दर्जन भर से अधिक केस दर्ज हैं। 6 माह पहले भी पुरानी बस्ती और तेलीबांधा थाने में 7 अलग-अलग एफआईआर दर्ज है। इस मामले में दोनों फरार थे। वीरेंद्र को पुलिस ने जेल भेजा है। वर्ष 2019 में भी दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। दोनों को लेकर जुलूस निकाला। जेल से छूटने के बाद दोनों ने फिर वसूली, गुंडागर्दी और ब्याज का धंधा शुरू कर दिया।
फरारी से पहले रोहित लगातार गुंडागर्दी कर रहा था। तेलीबांधा इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर और एक कारोबारी की जान लेने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले शहर के एक वरिष्ठ नेता के बेटे और उसके दोस्त से भी एक क्लब में मारपीट की थी। इसके अलावा उन्हें जान से मारने के नाम पर धमकाया भी था। इस मामले की शिकायत सीनियर पुलिस अफसरों तक भी हुई। इससे पहले हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र ने एक सीनियर नेता की अनुमति के बिना उनके साथ अपना पोस्टर शहर में लगवा दिया था।
