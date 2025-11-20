Raipur News: सौतेले बाप ने ढाई साल के मासूम को उतारा मौत के घाट, पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, झूठ बोलकर कराया भर्ती

आकिब सौतेला पिता था। वह मासूम प्रशांत को पसंद नहीं करता था। इसलिए वह उसे बुरी तरह पीटता था। मंगलवार को भी पिटाई से उसके मुंह और अन्य जगहों पर चोटें आईं, इससे वह बेसुध हो गया। इसके बाद आकिब और रेशमी उसे एम्स अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के पूछने पर बताया कि बच्चा बेड से गिर गया है। इलाज के दौरान प्रशांत की मौत हो गई। शव का पीएम से खुलासा हुआ कि मासूम के पेट में गंभीर चोट से फेफड़े फट गए थे। रायपुर में सौतेले-बाप ने ढाई-साल के मासूम को मार डाला:तीन बच्चों की मां से की थी लव-मैरिज, बच्चे को रास्ते से हटाना चाहते थे