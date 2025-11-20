Raipur News: सौतेले बाप ने ढाई साल के मासूम को उतारा मौत के घाट, पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, झूठ बोलकर कराया भर्ती

ढाई साल के मासूम को उतारा मौत के घाट (Photo Patrika)
Raipur News: रायपुर के कबीरनगर इलाके में सैातेले पिता ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। ढाई साल के मासूम को 10 दिन तक पीट-पीटकर इतना टार्चर किया कि उसने दम तोड़ दिया। उसके शरीर में अंदरूनी चोटें आई थीं। मासूम से मारपीट का उसकी मां ने भी विरोध नहीं किया। इसके चलते पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मां-बाप दोनों को हिरासत में लिया है।
पुलिस के मुताबिक हीरापुर सतनामीपारा निवासी रेशमी (24) ने अपने पहले पति को छोडक़र मोहन नगर दुर्ग निवासी आकिब खान(24) से दूसरी शादी की। पहले पति की ओर से रेशमी का 2 साल 7 माह का बेटा प्रशांत सेन था। कुछ माह से दोनों हीरापुर में किराए पर रह रहे हैं। करीब 10 दिन पहले से आकिब मासूम प्रशांत को बेरहमी से पीट रहा था। तीन दिन पहले मासूम का चेहरा सूजा हुआ और आंख लाल देख पड़ोसियों ने उसकी मां से भी पूछताछ कर आपत्ति जताई थी।
आकिब सौतेला पिता था। वह मासूम प्रशांत को पसंद नहीं करता था। इसलिए वह उसे बुरी तरह पीटता था। मंगलवार को भी पिटाई से उसके मुंह और अन्य जगहों पर चोटें आईं, इससे वह बेसुध हो गया। इसके बाद आकिब और रेशमी उसे एम्स अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के पूछने पर बताया कि बच्चा बेड से गिर गया है। इलाज के दौरान प्रशांत की मौत हो गई। शव का पीएम से खुलासा हुआ कि मासूम के पेट में गंभीर चोट से फेफड़े फट गए थे। रायपुर में सौतेले-बाप ने ढाई-साल के मासूम को मार डाला:तीन बच्चों की मां से की थी लव-मैरिज, बच्चे को रास्ते से हटाना चाहते थे
कबीर नगर थाना प्रभारी सुनील दास ने बताया कि 18 नवंबर को एक मर्ग पंचनामा की सूचना मिलने पर एम्स अस्पताल पुलिस की टीम पहुंची। जहां एक बच्चा प्रशांत सेन जिसकी उम्र 2 साल 7 माह थी उसका पीएम कराया गया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में अननेचुरल डेथ बताया गया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को पुलिस थाने लाकर पूछताछ की।
पूछताछ में सामने आया कि मोहन नगर दुर्ग के रहने वाले आकिब खान के साथ रेशमी ताम्रकार (24) पिछले 2 साल से रह रही थी। दोनों ने लव अफेयर के बाद शादी कर ली थी और रायपुर के हीरापुर में सतनामी पारा में साथ रहते थे। रेशमी के पहले पति से तीन बच्चे थे। जिनमें से दो बच्चों को उसने ननिहाल में छोड़ दिया। वही ढाई साल के प्रशांत को लेकर वह आकिब के साथ रहती थी।
पुलिस ने बताया कि सौतेला पिता आकिब प्रशांत से चिड़ता था। आकिब के पिता ने कहा था कि रेशमी अगर अकेले आएगी तो उसे साथ रख लेंगे। लेकिन बच्चों के साथ घर में नहीं रखेंगे। जिसके बाद आकिब और रेशमी बच्चे को रास्ते से हटाना चाहते थे। आकिब रोज बच्चे से नाक और छाती पर मुक्के से मारता था जिससे उसकी मौत हो जाए। वह करीब 15 दिन से ऐसा कर रहा था। इसी वार से बच्चे की जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने आकिब खान पिता वकील कुरैशी निवासी अक्सा मस्जिद मोहन नगर दुर्ग और रेशमी ताम्रकार को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है।
