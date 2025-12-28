28 दिसंबर 2025,

रविवार

रायपुर

नए साल की रात सख्त पहरा! जश्न में लापरवाही पड़ सकती है भारी… नशे में पकड़े गए तो वाहन जब्त, आयोजकों पर भी कार्रवाई

New Year 2026 Party Alert: रायपुर में नए साल के जश्न को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 31 दिसंबर की रात राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में होने वाले कार्यक्रमों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 28, 2025

नए साल की रात सख्त पहरा! जश्न में लापरवाही पड़ सकती है भारी... नशे में पकड़े गए तो वाहन जब्त, आयोजकों पर भी कार्रवाई

नए साल की रात सख्त पहरा! जश्न में लापरवाही पड़ सकती है भारी... नशे में पकड़े गए तो वाहन जब्त, आयोजकों पर भी कार्रवाई(photo-patrika)

New Year Party Alert: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नए साल के जश्न को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 31 दिसंबर की रात राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में होने वाले कार्यक्रमों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। इस बार मौज-मस्ती अगर कानून पर भारी पड़ी, तो कार्रवाई तय मानी जा रही है।

New Year Party Alert: नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई

पुलिस ने साफ कर दिया है कि नशे की हालत में कार या दुपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित वाहन तत्काल जब्त किया जाएगा। शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और सड़कों पर विशेष चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे।

आयोजक भी पुलिस के रडार पर

नए साल के कार्यक्रमों में केवल वाहन चालक ही नहीं, बल्कि आयोजक भी पुलिस की नजर में रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस संचालकों से बड़े आयोजनों की पूरी जानकारी पहले ही मांगी जा चुकी है। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित न किया जाए।

शराब परोसने को लेकर सख्त नियम

यदि किसी आयोजन में शराब परोसनी है, तो इसके लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने के बाद भी आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नशे में धुत मेहमान सड़क पर वाहन लेकर न निकलें। इसके लिए आयोजकों को ड्राइवर या सुरक्षित वाहन व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी।

हुड़दंगियों पर भी कसेगा शिकंजा

पुलिस के अनुसार, सड़क पर हुड़दंग मचाने वालों, तेज रफ्तार और स्टंट करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी।

पुलिस की अपील

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि नए साल का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं। नियमों का पालन करें, नशे में वाहन न चलाएं और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। पुलिस का कहना है कि कानून तोड़ने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।

Published on:

28 Dec 2025 12:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नए साल की रात सख्त पहरा! जश्न में लापरवाही पड़ सकती है भारी… नशे में पकड़े गए तो वाहन जब्त, आयोजकों पर भी कार्रवाई

Patrika Site Logo

