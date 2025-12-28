नए साल की रात सख्त पहरा! जश्न में लापरवाही पड़ सकती है भारी… नशे में पकड़े गए तो वाहन जब्त, आयोजकों पर भी कार्रवाई

New Year Party Alert: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नए साल के जश्न को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 31 दिसंबर की रात राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में होने वाले कार्यक्रमों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। इस बार मौज-मस्ती अगर कानून पर भारी पड़ी, तो कार्रवाई तय मानी जा रही है।