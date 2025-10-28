Rajyotsava 2025: राज्योत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, 5 हजार जवान रखेंगे चप्पे-चप्पे पर नजर

जानकारी के अनुसार, पुलिस बल को अलग-अलग रूट पर तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। पीएम मोदी नवा रायपुर स्थित सत्य साईं अस्पताल, शांति शिखर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन, आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम, अटलजी की प्रतिमा का अनावरण, राज्योत्सव स्थल पर जाएंगे। इसलिए हर रूट पर पुलिस का बल तैनात रहेगा। वीआईपी रूट, सेपरेट रूट, पब्लिक रूट पर ज्यादा फोकस होगा। अफसरों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। जगह-जगह सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी।