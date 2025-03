Cyber Fraudsters: लोगों की हर छोटी चूक का फायदा उठा रहे, करवा लिए 19 लाख ट्रांसफर

ठगी करने वाले लोगों की हर छोटी चूक (every small mistake of the people) का फायदा उठा रहे हैं। रायपुर शहर ( Raipur city ) के एक चावल कारोबारी को ठगों ने एक कंपनी के नाम पर अपना ईमेल भेज दिया और उसके जरिए 19 लाख रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसकी शिकायत पर आजादचौक पुलिस (Azad Chowk police ) ने अपराध ( crime ) दर्ज कर विवेचना में लिया है।