साबुन से निकला 27 करोड़ का सफेद ज़हर! एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, नाइजीरियाई छात्र गिरफ्तार

नाइजीरियन छात्र के लगेज की तलाशी के दौरान किसी भी तरह का मादक पदार्थ नहीं होने और बड़ी संख्या में साबुन मिलने पर डीआरआई को संदेह हुआ। इसका रैपर निकालने पर साबुन बीच से कटा हुआ मिला। वहीं वजन कम होने पर उसकी जांच करने पर पता चला कि उसे बड़ी ही सफाई से जोड़ा गया था। उसे काटने पर साबुन के अंदर प्लास्टिक की पन्नी में छिपाकर रखा हुआ कोकीन मिला। फिलहाल मिले इनपुट के आधार दिल्ली सीआईएसएफ को जानकारी भेजी गई है। वहीं उसके संपर्क में रहने वाले अन्य करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि बता दें प्रदेश में निजी विवि में बड़ी संख्या में नाइजीरियाई और दक्षिण अफ्रिका मूल के छात्र बड़ी संख्या में अध्ययनरत है।