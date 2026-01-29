29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

साबुन से निकला 27 करोड़ का सफेद ज़हर! एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, नाइजीरियाई छात्र गिरफ्तार

CG News: रायपुर एयरपोर्ट पर पुलिस ने 27 करोड़ का सफेद ज़हर यानी कोकिन बरामद किया है। नाइजीरियाई छात्र इसे सा​बुन की बट्टी में छिपा कर रखा था..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 29, 2026

CG Crime news, crime news today,

कोकीन के साथ नाइजीरियाई छात्र गिरफ्तार

CG News: राजस्व खुफिया निदेशालय(डीआरआई) की टीम ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में नाइजीरियन छात्र हेनरी टोचूक्वू के पास से 27 करोड़ रुपए की कोकीन को बरामद किया। वह दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से मंगलवार की शाम 8.15 बजे रायपुर पहुंचा था। सूचना पर डीआरआई की टीम ने संदेह के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली। इस दौरान साबुन की बट्टी में छिपाकर रखा हुआ 270 ग्राम कोकीन मिला।

पूछताछ में पता चला कि वह रायपुर के रावतपुरा सरकार विद्यालय में बैचलर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहा है। बरामद किए गए कोकीन को जब्त करने के बाद आरोपी छात्र को रायपुर जिला अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। साथ ही मिले इनपुट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के सीधे बाहर आने और जांच नहीं होने के कारण कई बार गोल्ड और मादक पदार्थो की तस्करी की घटनाएं हो चुकी हैं।

CG News: साबुन की संख्या ज्यादा होने पर शक

नाइजीरियन छात्र के लगेज की तलाशी के दौरान किसी भी तरह का मादक पदार्थ नहीं होने और बड़ी संख्या में साबुन मिलने पर डीआरआई को संदेह हुआ। इसका रैपर निकालने पर साबुन बीच से कटा हुआ मिला। वहीं वजन कम होने पर उसकी जांच करने पर पता चला कि उसे बड़ी ही सफाई से जोड़ा गया था। उसे काटने पर साबुन के अंदर प्लास्टिक की पन्नी में छिपाकर रखा हुआ कोकीन मिला। फिलहाल मिले इनपुट के आधार दिल्ली सीआईएसएफ को जानकारी भेजी गई है। वहीं उसके संपर्क में रहने वाले अन्य करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि बता दें प्रदेश में निजी विवि में बड़ी संख्या में नाइजीरियाई और दक्षिण अफ्रिका मूल के छात्र बड़ी संख्या में अध्ययनरत है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 01:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / साबुन से निकला 27 करोड़ का सफेद ज़हर! एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, नाइजीरियाई छात्र गिरफ्तार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कराते के राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ का परचम, खिलाड़ियों ने जीते 8 स्वर्ण समेत 14 पदक

CG News
रायपुर

1 से 3 फरवरी तक हंसराज रघुवंशी और मीत ब्रदर्स बिखेरेंगे जलवा

1 से 3 फरवरी तक हंसराज रघुवंशी और मीत ब्रदर्स बिखेरेंगे जलवा(photo-patrika)
रायपुर

CG Tourism: पर्यटन में 500 करोड़ का निवेश, भोपाल की तर्ज पर रायपुर में बनेगा भारत भवन और मानव संग्रहालय

chhattisgarh tourism
रायपुर

छत्तीसगढ़ में नकली दवाओं का काला कारोबार, स्टिंग के बाद भी क्यों नहीं सख्त कार्रवाई?

छत्तीसगढ़ में नकली दवाओं का काला कारोबार(Photo-AI)
रायपुर

CG News: थानेदार नहीं कर रहा कार्रवाई? तो इन 5 अफसरों से करें सीधे शिकायत, तत्काल सुनेंगे आपकी बात…

इन 5 अधिकारियों से करें शिकायत (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.