Sirpur Mahotsav 2026: 1 से 3 फरवरी तक हंसराज रघुवंशी और मीत ब्रदर्स बिखेरेंगे जलवा, जानें सिरपुर महोत्सव 2026 का पूरा शेड्यूल

मुंबई के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और प्लेबैक सिंगर मीत ब्रदर्स अपनी सुपरहिट बॉलीवुड गानों की प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर करेंगे। महोत्सव में सिर्फ बॉलीवुड संगीत ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके तहत पंथी नृत्य, बस्तरिहा नाच और डंडा नृत्य जैसी पारंपरिक प्रस्तुतियां मंचित की जाएंगी, जो दर्शकों को क्षेत्रीय सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत अनुभव कराएँगी।