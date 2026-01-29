CG Tourism: पर्यटन में 500 करोड़ का निवेश, भोपाल की तर्ज पर रायपुर में बनेगा भारत भवन और मानव संग्रहालय

उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, रायपुर छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग के अधीन संस्थान है, जो कि 3 वर्षीय बीएससी. डिग्री एवं 3 डिप्लोमा कोर्स का संचालन करता है। बीएससी कोर्स की डिग्री जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, रायपुर के छात्रों ने विद्यार्थियों ने आईएचएम, हैदराबाद में आयोजित नेशनल बडिंग सेप प्रतियोगिता में लगातार तीसरे वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। एवरेस्ट बैटर किचन कलिनरी एवं बेकरी चैलेंज में प्रथम व द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अलावा और अन्य शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में भी पुरस्कार हासिल किए हैं।