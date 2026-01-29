Transfer News:पुलिस महकमे के 16 अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

राज्य सरकार के निर्देश पर गृह विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार रितेश चौधरी को सूरजपुर से बालोद, जितेन्द्र खुंटे को अरनपुर से दंतेवाड़ा, अंजली गुप्ता को सक्ती से कांकेर, कर्ण कुमार उके को रायपुर से गरियाबंद, पुष्पेन्द्र नायक को राजनांदगांव से मनेन्द्रगढ़-भरतपुर- चिरमिरी, मनोज तिर्की को बीजापुर से सुकमा, सारिका वैद्य को महासमुंद से राजनांदगांव, निधि नाग को रायपुर से पीएचक्यू, मनोज धु्रव को परिवहन विभाग में यथावत, कपिल चंद्रा को दंतेवाड़ा से कोंडागांव, अविनाश मिश्रा को जांजगीर-चांपा से गोपेम, ईश्वर त्रिवेदी को बस्तर से सरगुजा, योगेश साहू को आमाबेडा़ से कांकेर, मयंक तिवारी को मुंगेली से कोरबा, रश्मित कौर चावला को रेडियो बिलासपुर से आईयूसीएडब्ल्यू बिलासपुर और अनिल विश्वकर्मा को एएसपी रायगढ़ से उपसेनानी 6वीं वाहिनी रायगढ़ स्थानांतरित किया गया है।