newsupdate

Transfer News:पुलिस महकमे के 16 अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

Transfer News: यह नियुक्ति विभागीय पदोन्नति-छानबीन समिति की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर की गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उनके नए जिलों और कार्यस्थलों में पदभार संभालने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 29, 2026

Transfer News:पुलिस महकमे के 16 अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

Transfer News: राज्य पुलिस सेवा के 16 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) उप सेनानी या समतुल्य रैंक के पदों पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति विभागीय पदोन्नति-छानबीन समिति की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर की गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उनके नए जिलों और कार्यस्थलों में पदभार संभालने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार के निर्देश पर गृह विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार रितेश चौधरी को सूरजपुर से बालोद, जितेन्द्र खुंटे को अरनपुर से दंतेवाड़ा, अंजली गुप्ता को सक्ती से कांकेर, कर्ण कुमार उके को रायपुर से गरियाबंद, पुष्पेन्द्र नायक को राजनांदगांव से मनेन्द्रगढ़-भरतपुर- चिरमिरी, मनोज तिर्की को बीजापुर से सुकमा, सारिका वैद्य को महासमुंद से राजनांदगांव, निधि नाग को रायपुर से पीएचक्यू, मनोज धु्रव को परिवहन विभाग में यथावत, कपिल चंद्रा को दंतेवाड़ा से कोंडागांव, अविनाश मिश्रा को जांजगीर-चांपा से गोपेम, ईश्वर त्रिवेदी को बस्तर से सरगुजा, योगेश साहू को आमाबेडा़ से कांकेर, मयंक तिवारी को मुंगेली से कोरबा, रश्मित कौर चावला को रेडियो बिलासपुर से आईयूसीएडब्ल्यू बिलासपुर और अनिल विश्वकर्मा को एएसपी रायगढ़ से उपसेनानी 6वीं वाहिनी रायगढ़ स्थानांतरित किया गया है।

29 Jan 2026 10:38 pm

newsupdate

