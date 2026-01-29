CG Dhan Kharidi: 28 फरवरी तक धान खरीदी की मांग को लेकर आप ने किया चक्काजाम, सरकार पर लगाया यह गंभीर आरोप

प्रदेश संगठन मंत्री तेजेंद्र तोड़ेकर ने कहा कि प्रदेश के मंत्रिमंडल में हर मंत्री किसान परिवार से है फिर भी किसानों की अनदेखी क्यों की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी किसान हैं, लेकिन किसानों के लिए सशक्त आवाज नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस भी सवालों के घेरे में है। किसानों की हितैषी बात करने वाली सरकार धान खरीदी में पूरी तरह फेल हो चुकी है।