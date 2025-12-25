25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: रायपुर में शिक्षक युक्तियुक्तकरण! छह माह बाद भी ज्वाइनिंग नहीं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित…

CG News: रायपुर जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण को लगभग छह माह बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 11 शिक्षक नए स्कूलों में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 25, 2025

रायपुर में शिक्षक युक्तियुक्तकरण विवाद(photo-patrika)

रायपुर में शिक्षक युक्तियुक्तकरण विवाद(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण को लगभग छह माह बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 11 शिक्षक नए स्कूलों में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। उनका अभ्यावेदन अमान्य घोषित हो चुका है। इस कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जेडी आरपी आदित्य ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जांच दल का गठन किया है।

CG News: युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया और विवाद

इसकी जिम्मेदारी डीईओ और बीईओ को सौंपी गई है। इस कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद पदभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। शासन के आदेश पर जून माह में जिले के शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। इसमें शहर और आसपास के स्कूलों में आवश्यकता से अधिक पदस्थ शिक्षकों को शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय स्कूलों में भेजा गया।

जिले में करीब 750 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट में युक्तियुक्तकरण को चुनौती दी। कुछ शिक्षकों को न्यायालय से राहत मिली, लेकिन मिडिल स्कूल के 11 शिक्षकों का आवेदन अमान्य कर दिया गया। बावजूद इसके, छह माह बाद भी ये शिक्षक नए स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं।

वेतन रोके जाने के बाद भी अनुपस्थिति

शासन के आदेश के अनुसार, इन शिक्षकों का वेतन पहले ही रोका जा चुका है। इसके बावजूद वे स्कूल में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस कारण जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। जेडी आरपी आदित्य ने संभाग के पदभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश डीईओ और बीईओ को दिया है। रिपोर्ट के आधार पर उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है।

निलंबन नहीं, सीधे बर्खास्तगी का विकल्प

युक्तियुक्तकरण के बाद शिक्षक दूर-दराज के स्कूलों में जाने से बच रहे हैं। प्रशासन ने निलंबन की बजाय सीधे बर्खास्तगी का विकल्प अपनाने पर विचार किया है। इसके अलावा शासन को अनुशंसा भेजी जाएगी कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों पर भी कार्रवाई

जिले के प्राइमरी स्कूलों के 9 शिक्षकों ने नई पोस्टिंग मिलने के बाद पदभार ग्रहण नहीं किया है। संयुक्त संचालक ने डीईओ को निर्देश दिए हैं कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जल्द ही इनके खिलाफ भी जांच दल का गठन किया जाएगा। इस पूरे मामले से स्पष्ट है कि रायपुर जिले में युक्तियुक्तकरण के बावजूद शिक्षक अनुपस्थिति बच्चों की पढ़ाई पर असर डाल रही है और प्रशासन अब इस पर सख्त कदम उठाने को तैयार है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 12:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: रायपुर में शिक्षक युक्तियुक्तकरण! छह माह बाद भी ज्वाइनिंग नहीं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में दिखा ठंड का असर! अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट, IMD ने किया Alert जारी...

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में दिखा ठंड का असर! अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट, IMD ने किया Alert जारी...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: पेट की आंत से डॉक्टरों ने बनाई नई आहार नली, मरीज को मिला नया जीवन

CG News
रायपुर

IAS Priyanka Shukla: MY Bharat में देश की पहली CEO बनी डॉ. प्रियंका शुक्ला, ACC ने नियुक्ति को दी हरी झंडी

IAS priyanka shukla
रायपुर

Year Ender 2025: छत्तीसगढ़ के नाम रहा साल 2025, निवेश और जनकल्याण की लिखी नई इबारत, जानें राज्य सरकार की 6 बड़ी उपलब्धियां

Year Ender 2025: छत्तीसगढ़ के नाम रहा साल 2025, निवेश और जनकल्याण की लिखी नई इबारत, जानें राज्य सरकार की 6 बड़ी उपलब्धियां
रायपुर

Crime News: रायपुर केन्द्रीय जेल में चाकूबाजी, यश शर्मा हत्याकांड के मुख्य गवाह पर हमला

Crime News: रायपुर केन्द्रीय जेल में चाकूबाजी, यश शर्मा हत्याकांड के मुख्य गवाह पर हमला
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.