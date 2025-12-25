CG News: रायपुर में शिक्षक युक्तियुक्तकरण! छह माह बाद भी ज्वाइनिंग नहीं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित…

जिले के प्राइमरी स्कूलों के 9 शिक्षकों ने नई पोस्टिंग मिलने के बाद पदभार ग्रहण नहीं किया है। संयुक्त संचालक ने डीईओ को निर्देश दिए हैं कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जल्द ही इनके खिलाफ भी जांच दल का गठन किया जाएगा। इस पूरे मामले से स्पष्ट है कि रायपुर जिले में युक्तियुक्तकरण के बावजूद शिक्षक अनुपस्थिति बच्चों की पढ़ाई पर असर डाल रही है और प्रशासन अब इस पर सख्त कदम उठाने को तैयार है।