रायपुर

Teachers Day 2025: राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार से 64 शिक्षक किए जाएंगे सम्मानित

Chhattisgarh: शिक्षक दिवस पर राज्यपाल रमेन डेका 5 सितंबर को रायपुर में सम्मानित करेंगे

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 02, 2025

Chhattisgarh

शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य एवं सेवाओं के लिए राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार (Governor's Teacher Honor Award) वर्ष 2024-25 हेतु छत्तीसगढ़ से 64 शिक्षकों का चयन किया गया है। राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार अंतर्गत चयनित शिक्षकों को आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस (Teachers Day 2025) के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार चयनित शिक्षकों में प्राचार्य, प्राचार्य (एलबी), प्रधानपाठक, व्याख्याता, व्याख्याता (एलबी), सहायक शिक्षक (एलबी) सहित विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं। पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों में रायपुर जिले से प्रधानपाठक गोपालराम यादव एवं सहायक शिक्षक एलबी कामिनी साहू, धमतरी से प्रधानपाठक किरण साहू एवं सहायक शिक्षक एलबी प्रीति शांडिल्य के नाम शामिल हैं।

इसी प्रकार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले से प्रधानपाठक प्रियंका गोस्वामी एवं व्याख्याता एलबी समयलाल काठे, राजनांदगांव से प्राचार्य डॉ. शोभा श्रीवास्तव एवं प्रधानपाठक मुन्हेलाल लिल्हारे, दंतेवाड़ा से प्रधान अध्यापक सुमन जॉर्ज एवं सहायक शिक्षक एलबी सुनीता अजीत, कबीरधाम से व्याख्याता रमेश कुमार चंद्रवंशी एवं कामिनी जोशी, सरगुजा से शिक्षक बंदना महथा एवं व्याख्याता अनिता मंदिलवार शामिल हैं। नारायणपुर जिले से शिक्षक एलबी उमेश कुमार सलाम एवं प्रधान अध्यापक सविता यादव, जशपुर से प्रधानपाठक सरिता नायक एवं प्रधानपाठक प्रवीण कुमार पाठक, कोरिया से व्याख्याता/ (प्रभारी प्राचार्य) अमितलाल गुप्ता एवं जेल शिक्षक श्रीमती विवेक सिद्धकी का नाम शिक्षक सम्मान पुरस्कार के लिए चयन किया गया है।

Updated on:

02 Sept 2025 10:08 pm

Published on:

02 Sept 2025 10:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Teachers Day 2025: राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार से 64 शिक्षक किए जाएंगे सम्मानित

