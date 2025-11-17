Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

आमानाका ओवरब्रिज के पास वाली चौपाटी विवादों में फंसी, रेलवे ने बताया अपना

रेलवे परिक्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी ने आमानाका चौपाटी पर रखे गए नगर निगम के स्टॉलों में नोटिस चस्पा करते हुए अवैध करार दिया है। इसमें कहा है कि यह जगह भारत सरकार के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन की है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Nov 17, 2025

आमानाका ओवरब्रिज के पास वाली चौपाटी विवादों में फंसी, रेलवे ने बताया अपना

आमानाका ओवरब्रिज के पास वाली चौपाटी विवादों में फंसी, रेलवे ने बताया अपना

स्मार्ट सिटी कंपनी की आमानाका ओवरब्रिज के पास वाली चौपाटी विवादों में फंस गई है। जिसे करीब दो करोड़ की लागत से बनाया था। अब उस जगह पर रेलवे ने नोटिस चस्पा करते हुए अपना दावा ठोक दिया है। साथ ही नगर निगम जिस साइंस कॉलेज मैदान चौपाटी को शिफ्ट करने की तैयारी में था, उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रेलवे से नोटिस जारी होने के साथ ही निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय रविवार को मौके पर पहुंचे और साइंस कॉलेज चौपाटी को उजाड़ने के विरोध में मोर्चा खोलने का भी ऐलान कर दिया है।

कब्जा मुक्त कराने के लिए ठोस कदम उठाया

रेलवे प्रशासन ने रेल पटरी के दायरे वाली जगह की नापजोख कराकर कब्जा मुक्त कराने के लिए ठोस कदम उठाया है। इसी के तहत आमानाका ओवरब्रिज के पास चौपाटी से लेकर ब्रिज के नीचे नगर निगम ने जिन छोटे-छोटे व्यापारियों को शिफ्ट किया था, उन्हें भी खाली करने के लिए नोटिस थमा दिया है। ऐसे 32 लोग प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि वे 10-15 सालों से ब्रिज के नीचे काम करते आ रहे हैं। इसी से उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। प्रभावितों ने बताया कि रोजी-रोटी बचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। इसके साथ ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल से भी बचाने की गुहार लगाई है।

यह रेलवे की जमीन है, तुरंत कब्जा हटाए नगर निगम

रेलवे परिक्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी ने आमानाका चौपाटी पर रखे गए नगर निगम के स्टॉलों में नोटिस चस्पा करते हुए अवैध करार दिया है। इसमें कहा है कि यह जगह भारत सरकार के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन की है। जिस पर पिछले नौ महीने से अतिक्रमण किया है, उस अवैध निर्माण को नगर निगम हटा ले अन्यता रेलवे प्रशासन उसे हटाने के लिए बाध्य होगा। नगर निगम की गुमटी पर नोटिस चस्पा करने की अवधि रविवार को समाप्त हो गई। क्योंकि नोटिस में रेलवे ने 10 नवंबर को जारी करते हुए 7 दिनों का समय तय किया था। इसके साथ ही आमानाका ओवरब्रिज के नीचे 32 कारोबारियों को भी खाली करने की नोटिस दिया है।

हठधर्मिता का पुरजोर विरोध, साइंस कॉलेज चौपाटी नहीं उजड़ने देंगे

निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आमानाका ब्रिज के नीचे निरीक्षण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक और महापौर की हठधर्मिता के कारण साइंस कॉलेज मैदान चौपाटी को उजाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। जिसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्योंकि चौपाटी का निर्माण नियमों के तहत कराया गया है। स्थानीय विधायक अपनी जिद पूरी करने के लिए छोटे-छोटे करोबारियों को उजाड़ने पर आमादा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आमानाका ओवरब्रिज के पास वेंडर जोन का निर्माण जीई रोड पर लगने वाले ठेले-खोमचे वालों को व्यविस्थत करने के लिए कराया गया था। जिस पर रेलवे नोटिस चस्पा किया है।

रेलवे हटाने के लिए बाध्य होगा

आमानाका ओवरब्रिज क्षेत्र की जमीन रेलवे की है। इसलिए नोटिस जारी किया गया है। जगह खाली कराने के लिए 32 लोगों को भी नोटिस दिया गया है। नगर निगम द्वारा यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है रेलवे हटाने के लिए बाध्य होगा।
-राकेश सिंह, डीसीएम, रायपुर रेलवे
पीडब्ल्यूडी से स्वीकृत रोड के अंदर डेढ़-दो साल पहले आमानाका ओवरब्रिज के पास पौनी पसरी और वेंडर जोन बनाया। रेलवे ने कभी कोई आपत्ति नहीं की। काम पूरा होने पर नोटिस समझ से परे है। सीमांकन कराने के लिए तहसीलदार को पत्र भेजेंगे।
-अतुल चोपाटी, डिप्टी मैनेजर, स्मार्ट सिटी कंपनी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 01:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / आमानाका ओवरब्रिज के पास वाली चौपाटी विवादों में फंसी, रेलवे ने बताया अपना

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sports Meet: छत्तीसगढ़ को लगातार 13वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी

Chhattisgarh News
रायपुर

Crime News: मर्डर कर चुकी महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर की लूटपाट

Crime News: मर्डर कर चुकी महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर की लूटपाट
रायपुर

नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के CM! स्पीकर रमन सिंह का बयान, बताई ये बड़ी वजह

Bihar New CM
रायपुर

धान खरीदी का सिलसिला शुरू, CM साय ने तराजू-बॉट की पूजा-अर्चना कर खरीदी का किया शुभारंभ…

धान खरीदी का सिलसिला शुरू, CM साय ने तराजू-बॉट की पूजा-अर्चना कर खरीदी का किया शुभारंभ...(photo-patrika)
रायपुर

स्टेशन पर प्री-पेड बूथ बना शो-पीस, यातायात व GRP की अनदेखी, ऑटो चालकों की मनमानी चरम पर…

स्टेशन पर प्री-पेड बूथ बना शो-पीस, यातायात व GRP की अनदेखी, ऑटो चालकों की मनमानी चरम पर...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.