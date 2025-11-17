आमानाका ओवरब्रिज के पास वाली चौपाटी विवादों में फंसी, रेलवे ने बताया अपना

रेलवे परिक्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी ने आमानाका चौपाटी पर रखे गए नगर निगम के स्टॉलों में नोटिस चस्पा करते हुए अवैध करार दिया है। इसमें कहा है कि यह जगह भारत सरकार के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन की है। जिस पर पिछले नौ महीने से अतिक्रमण किया है, उस अवैध निर्माण को नगर निगम हटा ले अन्यता रेलवे प्रशासन उसे हटाने के लिए बाध्य होगा। नगर निगम की गुमटी पर नोटिस चस्पा करने की अवधि रविवार को समाप्त हो गई। क्योंकि नोटिस में रेलवे ने 10 नवंबर को जारी करते हुए 7 दिनों का समय तय किया था। इसके साथ ही आमानाका ओवरब्रिज के नीचे 32 कारोबारियों को भी खाली करने की नोटिस दिया है।