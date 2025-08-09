Rakshabandhan 2025: अनेकता में एकता का उदाहरण पेश कर रहे हैं शहरवासी, इरफान, युनूस और तौकीर निभा रहे भाईचारे की डोर

Rakshabandhan 2025: रक्षा बंधन का पर्व भाई-बहन के पवित्र रिश्ते के साथ ही सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक है। ऐसे ही कुछ भाई इस रिश्ते को अपने जीवन में सहेजकर अनेकता में एकता का उदाहरण पेश कर रहे हैं। उनका मानना है कि एक-दूसरे के तीज-त्योहार में शामिल होना ही देश की एकता को मजबूत करता है। यह देश दुनिया के लिए मिसाल है। चौबे कॉलोनी के शेख युनूस को 2018 से नेहा वैष्णण तमिलनाडु से राखी भेजती हैं।