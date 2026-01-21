CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की अहम बैठक आज, छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है धान खरीदी की तारीख

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज, 21 जनवरी, 2026 को होगी। इस मीटिंग में रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को मज़बूत करने के साथ-साथ राज्य में अभी चल रही धान ख़रीद की डेडलाइन को 31 जनवरी तक बढ़ाने पर चर्चा होगी। दोनों मीटिंग का समय और जगह बदल दी गई है। पहले यह मीटिंग नया रायपुर के सेक्रेटेरिएट में सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन अब यह मीटिंग मुख्यमंत्री के घर सुबह 10:30 बजे होगी। सभी मंत्रियों, सीनियर अधिकारियों और संबंधित विभागों को मीटिंग में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।