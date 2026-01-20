20 जनवरी 2026,

रायपुर

CG Police Commissioner: छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 21 जनवरी को होगी नए कमिश्नर की घोषणा

CG Police Commissioner: कमिश्नरी सिस्टम की अधिसूचना 21 जनवरी को राजपत्र में प्रकाशित होगी, जबकि नए पुलिस कमिश्नर की घोषणा 22 जनवरी को की जाएगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 20, 2026

नए कमिश्नर की घोषणा (photo source- Patrika)

नए कमिश्नर की घोषणा (photo source- Patrika)

CG Police Commissioner: राज्य सरकार 21 जनवरी को रायपुर जिले के नए पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर की घोषणा करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रस्तावित कमिश्नरी सिस्टम पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही अधिकारिक रूप से कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी।

CG Police Commissioner: सर्वसम्मति से बनाया गया नया मॉडल

इसमें कमिश्नरी रेंज, पुलिसिंग, न्यायालीन अधिकार, कार्यक्षेत्र और संसाधनों से लैस किया जाएगा। उक्त अधिकारों के हस्तांतरित होते ही 23 जनवरी से नए तरीके से पुलिसिंग देखने को मिलेगी। बता दें कि पिछले काफी समय से कमिश्नरी सिस्टम को लागू किए जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। इसे लेकर पिछले काफी समय से सेटअप, संसाधन, बल और प्रस्तावित अफसरों के नाम तय करने मंथन किया जा रहा था।

इस लेकर कई स्तर पर गोपनीय रूप से विधि, वित्त, गृह विभाग से लेकर राज्य पुलिस और जनप्रतिनिधियों से सलाह मशविरा किया जा रहा था। इसके आधार पर सर्वसम्मति से नया मॉडल बनाया गया है। इसमें 5 राज्यों के 7 शहरों में लागू किए गए कमिश्नरी सिस्टम का समावेश किया गया है। इसे अंतिम रूप देने के बाद राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा गया है।

विधि विभाग से ड्राफ्ट अनुमोदित

पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने विधि विभाग की स्वीकृति मिलते ही नोटिफिकेशन को प्रकाशित करने के लिए भेजा गया है। इसमें रायपुर जिले के कुछ थानों को छोडक़र नवा रायपुर को शामिल किए जाने की जानकारी मिली है। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए एयरपोर्ट सहित नवा रायपुर में मंत्रालय, विधानसभा, सभी विभागों के प्रमुख दफ्तर, मंत्रिमंडल सदस्यों के बंगले, प्रस्तावित राजभवन और सीएम हाउस सहित केंद्रीय दफ्तर है। इसे देखते हुए उक्त एरिए को कमिश्नरी रेंज में शामिल किया गया है।

बता दें कि पहले राज्य पुलिस को प्रस्तावित कमिश्नरी का प्रस्ताव बनाकर देने कहा गया था। उन्होंने देशभर के महानगरों, वहीं के अपराध के ग्राफ, जनसंख्या, पुलिसिंग सिस्टम, बल और संसाधनों का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट तैयार की। वहीं इसे अंतिम रूप देने के बाद डीजीपी द्वारा राज्य सरकार को सौंपा गया लेकिन, पिछले कुछ समय से इसका दायरा कम करने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे।

कमिश्नरी में होंगे 28 थाने

CG Police Commissioner: पुलिस कमिश्नरी रेंज में शहर के साथ ही ट्रैफिक और ग्रामीण क्षेत्रों के 28 थाने को शामिल किया गया है। वहीं दूरस्थ इलाके में स्थित आरंग, खरोरा, तिल्दा-नेवरा और गोबरा नवापारा पुलिस थाना आई रेंज में रहेंगे। इनका सीमांकन कर कुछ नए थाने और पुलिस चौकी खोलने की योजना प्रस्तावित सेटअप में शामिल किया गया है। जिसे नए कमिश्नर पदभार ग्रहण करने के बाद फेरबदल करेंगे। बता दें कि रायपुर जिले में कुल 32 थाने हैं।

महिला ज्वॉइंट कमिश्नर

कमिश्नरी सिस्टम में दो ज्वाइंट कमिश्नर में एक महिला आईपीएस की नियुक्ति को लेकर उच्चस्तर पर कवायद चल रही है। गृह विभाग के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि रायपुर जिले के वर्तमान एसएसपी लाल उमेद सिंह को यथावत रखते हुए एक महिला एसएसपी (आईपीएस) को पदस्थ किए जाने पर विचार किया जा रहा ताकि किसी महिला सुरक्षा को प्राथमिकता के साथ कानून व्यवस्था का पालन सख्ती के साथ कराया जा सकें।

नया रेंज बनेगा

रेंज में फेरबदल आईजी रेंज रायपुर में शामिल धमतरी, गारियाबंद, महासमुंद और बलौदाबाजार जिला शामिल है। इसमें से रायपुर जिले को छोड़कर अन्य जिलों को मिलाकर नया रेंज बनाया जाएगा। कमिश्नर को रायपुर और आईजी को अन्य जिलों के जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। थानों को अतिरिक्त जवानों के साथ ही संसाधन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

