CG Police Commissioner: छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 21 जनवरी को होगी नए कमिश्नर की घोषणा

CG Police Commissioner: पुलिस कमिश्नरी रेंज में शहर के साथ ही ट्रैफिक और ग्रामीण क्षेत्रों के 28 थाने को शामिल किया गया है। वहीं दूरस्थ इलाके में स्थित आरंग, खरोरा, तिल्दा-नेवरा और गोबरा नवापारा पुलिस थाना आई रेंज में रहेंगे। इनका सीमांकन कर कुछ नए थाने और पुलिस चौकी खोलने की योजना प्रस्तावित सेटअप में शामिल किया गया है। जिसे नए कमिश्नर पदभार ग्रहण करने के बाद फेरबदल करेंगे। बता दें कि रायपुर जिले में कुल 32 थाने हैं।