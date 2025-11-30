सपना अब हो रहा पूरा… 46 की उम्र में शुरू की MBBS, 47 में सेकंड ईयर, रायपुर के प्रमोद सिंह की अनोखी कहानी…

हालांकि उन्हें यह अटपटा तो लगता है, लेकिन डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने का सपना उन्हें नर्वस होने से दूर करता है। पहले तो उन्हें क्लास अटेंड करने में काफी परेशानी हुई, क्योंकि कई छात्र उनसे आधे उम्र के हैं। बाद में आदत बनती गई तो अब उन्हें अपने से कम उम्र के छात्र-छात्राओं के साथ पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं होती। बाकी छात्र भी उनके जज्बे को देखकर साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। थ्योरी क्लास से लेकर प्रेक्टिकल बैच के अनुसार छात्रों के साथ कर रहा है।