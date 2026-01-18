ATR Tiger Reserve: अचानकमार टाइगर रिजर्व में बढ़ेगी बाघों की संख्या, मार्च में मध्य प्रदेश से आएंगी 3 बाघिन

राज्य के सीतानदी उदंती टाइगर रिजर्व में 3 बाघ को लाए जाने प्रस्तावित हैं। इनमें 1 नर और दो मादा बाघ शामिल हैं। इसके लिए यूएसटीआर में बाड़ा बनाया जाना प्रस्तावित है लेकिन, नियमानुसार प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण फिलहाल यहां बाघों को दूसरे चरण में लाया जाएगा। इसके लिए यूसटीआर के अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए है। बताया जाता है कि बाघों की गणना का काम पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़ के साथ ही ओडिशा और राजस्थान को बाघ स्थानांतरित किया जाएगा।