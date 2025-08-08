‘बने खाबो-बने रहिबो’ अभियान में बड़ा खुलासा, प्रदेश में 5% खाद्य उत्पाद अमानक, 92 सैंपल फेल, रहें सावधान

CG News: प्रदेश में खाने की चीजों में मिलावट थम नहीं रही है। तीन दिन प्रदेश के सभी 33 जिलों में चले जांच अभियान में खाने मोबाइल लैब वैन से मौके पर ही 1978 सैंपलों की जांच की गई। इसमें 58 अमानक, 10 असुरक्षित व 24 मिस ब्रांड निकले। यानी 92 सैंपल फेल हो गए। रायपुर में 25 किलो दही व गरियाबंद में फफूंद लगा खोवा बेचा जा रहा था। मिस ब्रांड का मतलब उत्पाद को गलत तरीके से पेश करना। जांच में 5 फीसदी उत्पाद नियमों में खरे नहीं उतरे। 50 किलो पनीर भी जब्त किया गया।