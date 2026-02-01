तीन माह के बाद फिर शुरू हुआ सहयोग केंद्र, BJP दफ्तर में मंत्री सुनेंगे जनता की शिकायतें और मांगें…

अक्टूबर में चले सहयोग केंद्र के दौरान मंत्रियों के पास एक हजार से अधिक समस्याएं और मांगें सामने आई थीं। इनमें से करीब आधी समस्याओं का समाधान तत्काल कर दिया गया था, जबकि शेष मामलों पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। 3 फरवरी को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल सहयोग केंद्र में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।