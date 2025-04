This also happens: हालत बिगड़ी तो नियमानुसार भुगतान करने को कहा

रायपुर के आंबेडकर अस्पताल के मरीज (The patients of Raipur’s Ambedkar Hospital ) बेहाल हैं। 10 करोड़ रुपए भुगतान संबंधी फाइल कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन कार्यालय (the Commissioner Medical Education Office ) में एक माह पड़ी रही। अब जब मरीजों की हालत खराब (condition of the patients is deteriorating, ) हो रही है, तब कमिश्नर कार्यालय ने अस्पताल को पत्र भेजकर नियमानुसार भुगतान करने को कहा।