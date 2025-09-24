Raipur Airport: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में शुरू हुई यह नई सेवा, यात्रियों को मिली राहत

Raipur Airport: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से डोमेस्टिक एयर कार्गो सेवा शुरू होते ही पहले दिन करीब 40 किलो सामान दिल्ली और मुंबई भेजा गया। इसके लिए एयरपोर्ट स्थित पुराने टर्मिनल भवन परिसर में बुकिंग दफ्तर खोला गया है। पहले यह वन वे सिस्टम पर चल रहा था। दूसरे शहरों से विभिन्न यात्री फ्लाइटो के जरिए सामान आता लेकिन, यहां से दूसरे शहरों को भेजने की व्यवस्था नहीं थी। इसे देखते हुए उच्चस्तर पर प्रयास हुए। जिसके बाद अप्रैल 2025 को शुरू किए जाना था लेकिन, निविदा जारी करने के बाद भी किसी के नहीं आने के कारण इसे शुरु नहीं किया गया।