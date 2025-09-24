Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur Airport: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में शुरू हुई यह नई सेवा, यात्रियों को मिली राहत

Raipur Airport: एयरपोर्ट स्थित पुराने टर्मिनल भवन परिसर में बुकिंग दतर खोला गया है। पहले यह वन वे सिस्टम पर चल रहा था। दूसरे शहरों से विभिन्न यात्री लाइटों के जरिए सामान आता लेकिन, यहां से दूसरे शहरों को भेजने की व्यवस्था नहीं थी।

रायपुर

Love Sonkar

Sep 24, 2025

Raipur Airport: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में शुरू हुई यह नई सेवा, पहले ही दिन मुंबई और दिल्ली के मिली बुकिंग
रायपुर एयरपोर्ट (Photo Patrika)

Raipur Airport: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से डोमेस्टिक एयर कार्गो सेवा शुरू होते ही पहले दिन करीब 40 किलो सामान दिल्ली और मुंबई भेजा गया। इसके लिए एयरपोर्ट स्थित पुराने टर्मिनल भवन परिसर में बुकिंग दफ्तर खोला गया है। पहले यह वन वे सिस्टम पर चल रहा था। दूसरे शहरों से विभिन्न यात्री फ्लाइटो के जरिए सामान आता लेकिन, यहां से दूसरे शहरों को भेजने की व्यवस्था नहीं थी। इसे देखते हुए उच्चस्तर पर प्रयास हुए। जिसके बाद अप्रैल 2025 को शुरू किए जाना था लेकिन, निविदा जारी करने के बाद भी किसी के नहीं आने के कारण इसे शुरु नहीं किया गया।

एयरपोर्ट के डायरेक्टर केके लहरे ने बताया कि यात्री विमानों के जरिए सामान को भेजने के लिए कार्गो सर्विस शुरू की गई है। आने वाले समय में यहां बड़े कार्गो विमानों सेवा शुरू होने पर स्थानीय कारोबारियों, एक्सपोर्टरों और किसानों को लाभ मिलेगा। फिलहाल केवल डोमेस्टिक कार्गो शुरू किया गया है। इसके जरिए देश के भीतर विभिन्न सामान की हवाई जहाज के जरिए ट्रांसपोर्टिंग होगी।

कार्गो विमानों का संचालन

प्रदेश में भाजपा सरकार का गठन होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की थी कि जल्द ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डोमेस्टिक कार्गो पहले शुरू होगा, इंटरनेशनल कार्गो शुरू करने के लिए कुछ इश्यू हैं, जिन्हें जल्दी ही दूर कर लिया जाएगा।

महंगी सेवा

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से शुरू की गई एयर कार्गो या एयर पार्सल सेवा काफी महंगी बताई गई है। यहां फिलहाल इंडिगो और एयर इंडिया यह सेवा दे रही है। इंडिगो की एयर पार्सल सेवा का इस्तेमाल करने वालों का कहना है कि एक लिफाफे का 1500 से 2200 रुपए तक शुल्क लिया जाता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सर्विस कितनी महंगी है।

