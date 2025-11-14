CG News: पीजी कोर्स बीच में छोड़ने वालों को नहीं देना होगा पेनल्टी, शिक्षा विभाग ने हटाया नियम

ब्रेकेज बॉन्ड के तहत कोर्स छोड़ने पर पेनल्टी पटाने का नियम है। पीडिया की छात्रा ने दावा किया था कि जब वह एडमिशन लिया, तब ब्रेकेज बॉन्ड का प्रावधान नहीं था। इसलिए उन्होंने पीजी सीट से इस्तीफा दिया है। ओडिशा की रहने वाली छात्रा ने पीडियाट्रिक फर्स्ट ईयर की सीट अचानक छोड़ दी थी। उन्होंने लंबी ड्यूटी के कारण नींद पूरी न होने व कई बातें पत्र में लिखीं थीं। उन्होंने ड्यूटी ज्यादा कराने का आरोप भी पत्र में लगाया था। डॉक्टरों की समझाइश भी काम नहीं आई और वह कॉलेज छोड़कर चली गई। विभाग के डॉक्टरों ने बताया कि छात्रा को पीडियाट्रिक जैसे विषय में रुचि ही नहीं थी। वह डर्मटोलॉजी विषय में पीजी करने की इच्छुक है। दरअसल पीडियाट्रिक विभाग में इमरजेंसी ड्यूटी भी करनी पड़ती है। ऐसे में छात्र-छात्राओं का ज्यादातर समय अस्पताल में ही बीतता है।