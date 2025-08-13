Raipur News: लगातार तीन दिनों की छुट्टी, आंबेडकर अस्पताल ओपीडी में जन्माष्टमी के दिन दो घंटे इलाज

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व और 17 अगस्त रविवार को अवकाश रहेगा। वहीं, आपात चिकित्सा विभाग (कैजुअल्टी डिपार्टमेंट) की सेवाएं पूर्व की भांति 24 घंटे चलती रहेंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग यानी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में ओपीडी को तीन दिनों तक बंद नहीं रखा जा सकता।