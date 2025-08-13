Raipur News: लगातार तीन दिनों की छुट्टी, आंबेडकर अस्पताल ओपीडी में जन्माष्टमी के दिन दो घंटे इलाज

Raipur News: आंबेडकर अस्पताल में 15 से 17 अगस्त तक लगातार तीन दिनों की छुट्टी के कारण ओपीडी में मरीजों का इलाज प्रभावित होगा। मरीजों को असुविधा न हो इसलिए 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन मरीजों का इलाज दो घंटे तक किया जाएगा।
इस दिन सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक मरीज ओपीडी में इलाज करवा सकेंगे। हालांकि त्योहार के कारण ओपीडी में मरीज कम आने की संभावना है।
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व और 17 अगस्त रविवार को अवकाश रहेगा। वहीं, आपात चिकित्सा विभाग (कैजुअल्टी डिपार्टमेंट) की सेवाएं पूर्व की भांति 24 घंटे चलती रहेंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग यानी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में ओपीडी को तीन दिनों तक बंद नहीं रखा जा सकता।